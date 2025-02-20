Ирландия предлагает иностранцам 84 000 евро за переезд: есть только одно условие (фото)

Данная программа направлена на увеличение количества населения на островах, восстановление жилья, улучшение инфраструктуры, а также обеспечение лучшего доступа к основным услугам.

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Иностранцы могут получить от правительства Ирландии до 84 тысяч евро за покупку заброшенной недвижимости на одном из оффшорных островов страны. Акция доступна в рамках программы "Грант на реконструкцию заброшенной недвижимости", запущенной в июле 2023 года, пишет издание This is Money.

Жилье в Ирландии

Данная правительственная программа направлена на увеличение количества населения на островах, восстановление жилья, улучшение инфраструктуры, а также обеспечение лучшего доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и образования.

Значительные гранты доступны только тем, кто готов приобрести дом, сданный в эксплуатацию не позднее 2007 года. Кроме того, недвижимость должна пустовать не менее двух лет.

Всего для заселения можно рассмотреть 23 населенных оффшорных острова, которые подпадают под действие гранта. Согласно переписи, проведенной в 2016 году, там проживало всего 2 734 человека.

Сделать ремонт

Новые владельцы жилья могут получить до 60 тысяч евро на ремонт пустых домов или до 84 тысяч евро, если объект недвижимости полностью заброшен.

Размер гранта зависит от масштаба работ, утвержденных местными властями, и будет выплачиваться на основе таких доказательств, как счета-фактуры и квитанции. Затем жилье можно сдавать в аренду или жить там самому как минимум в течение 10 лет с даты получения выплаты.

Новым владельцам нужно отремонтировать заброшенные дома Фото: Vacant Property Refurbishment Grant

Для тех, кто хочет получить максимальную сумму в размере 84 тысячи евро, такие дома можно найти в реестре заброшенных объектов, который составляют органы местного самоуправления Ирландии.

Если участник программы решит продать жилье или бросит его на произвол судьбы, вероятно, придется возместить местным властям всю сумму гранта или ее часть.

Напомним, ранее Фокус писал, что за последние несколько лет продажи домов за один евро в Италии привлекли большой интерес: десятки людей решили скупить недвижимость в обезлюдевших городах страны.

В частности, 49-летняя Рубия Дэниелс приобрела три дома всего за один евро каждый и собирается переехать в эту средиземноморскую страну на пенсии. Программа "дом за один евро" была запущена на Сицилии в 2019 году в рамках инициативы по заселению обособленных районов, где домики нуждаются в реставрации.