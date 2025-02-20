На известном курорте платят деньги за пойманных комаров: сколько можно заработать (фото)

Местные власти объявили охоту на комаров, поскольку в последнее время участились случаи заражения лихорадкой Денге, которую переносят эти насекомые.

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Местным жителям на Филиппинах предложили ловить комаров за деньги в рамках борьбы с лихорадкой Денге. В столице страны Маниле людям выплачивают одно филиппинское песо (1,22 грн) за пять насекомых — живых и неживых. Туда за вознаграждением уже направились ловцы из села Аддишн-Хиллс. Об этом сообщает The Guardian.

Карлито Сернал, староста Аддишн-Хиллс, объявил охоту на комаров, поскольку в его районе участились случаи заражения лихорадкой Денге, которую переносят насекомые. Если пойманные комары еще двигаются, их уничтожают ультрафиолетом.

По словам главы населенного пункта, идея платного отлова комаров пришла к нему, после того, как из-за лихорадки он потерял двух своих соседей. Мужчина отметил, что программа запущена менее месяца назад — за это время уничтожено уже около 700 комаров. Однако местные жители начали критиковать его в комментариях.

На Филиппинах за комаров платят деньги Фото: Rolex dela Peña

"Надо убедиться, что наши решения являются устойчивыми и не будут иметь нежелательных последствий", — написал один из участников обсуждения. "Переоцените этот проект, я не считаю его эффективным", — добавил другой.

В ответ на критику Сернал подчеркнул, что у него не было злых намерений по внедрению этой программы.

Однако представители филиппинского департамента здравоохранения также не поддерживают идею Карлито. Они заявили, что ради наживы местные жители могут начать разводить комаров и это лишь усугубит ситуацию.

К слову, в январе на Филиппинах было зафиксировано более 28 000 случаев заражения лихорадкой Денге, что на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, работницу испанского отеля обвинили в попытке отравить людей, подлив им химикаты. Полиция и прокуратура установили, что 50-летняя женщина таким образом хотела отомстить работодателю за непродление контракта.

Кроме того, семья потратила все свои сбережения на отдых в Лапландии, однако там не выпал снег и многие развлечения были отменены, а туристический оператор не спешит возвращать средства.