Самая масштабная вспышка: Китай охватила рекордная волна вируса чикунгунья, кто его переносит

В китайском городе Фошань зафиксировано более 3 тысяч 100 случаев опасной инфекции чикунгунья, передающейся комарами. Это самая масштабная вспышка с момента появления вируса на материке почти 20 лет назад.

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Как сообщает Bloomberg, в провинции Гуандун на юге Китая произошла крупнейшая в истории страны вспышка вируса чикунгунья. В июле в городе Фошань было выявлено 3 тысячи 195 заражений — это самый большой показатель с 2008 года, когда в КНР зафиксировали первый случай этой инфекции.

Заболевание передается через укусы инфицированных комаров Aedes и вызывает внезапную лихорадку и сильную боль в суставах. Среди других симптомов — головная боль, мышечные боли, тошнота и общая слабость. В ВОЗ отметили, что более 5 миллиардов людей в мире сейчас живут в зонах риска.

Впервые в 2025 году Фошань сообщил о завезенном случае чикунгунья в начале июля, а уже в течение одной недели количество зараженных выросло более чем на 2 тысячи 700 человек. Эксперты связывают ситуацию с климатическими изменениями, которые способствуют размножению комаров в новых регионах. Благоприятными факторами также стали повышенная влажность, тепло и глобальная мобильность.

"Рост количества случаев чикунгунья, вероятно, связан с благоприятными климатическими условиями, которые способствуют активному размножению комаров Aedes", — заявил доцент кафедры контроля заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Роберт Джонс.

Как информирует Reuters, ВОЗ уже объявила срочное предупреждение из-за риска распространения вируса за пределы Китая. Случаи местного заражения уже зафиксированы во Франции и Италии.

Китайские власти усилили меры борьбы с комарами: жителям рекомендуют избавляться от стоячей воды и прочищать дренажные системы. В то же время местные медики напоминают, что заразиться можно даже днем, ведь комары Aedes активны именно в светлое время суток.

По словам Патрисии Гальего Дельгадо, заместителя директора аналитической компании Airfinity Ltd, угрозу представляет и низкий уровень иммунитета: "В регионах, где раньше не было вспышек, большинство населения может не иметь никакой защиты".

Всего с начала года в 14 странах мира зарегистрировано около 220 тысяч случаев заражения чикунгунья, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. По меньшей мере 80 человек умерли.

Вирус чикунгунья был впервые обнаружен в 1952 году в Танзании. На материковый Китай он попал в 2008 году — первый завезенный случай был зафиксирован в аэропорту провинции Гуандун. В 2010-м в той же провинции впервые была подтверждена местная передача инфекции — тогда заболели более 250 человек. С тех пор вспышки были единичными.

Как писал Фокус, местным жителям на Филиппинах предложили ловить комаров за деньги в рамках борьбы с лихорадкой Денге.

Недавно Фокус сообщал о китайском гаджете, который сбивает по 30 насекомых в секунду, как ПВО дроны.

Исследователи выяснили, почему укусы комаров у некоторых людей чешутся сильнее, чем у других.