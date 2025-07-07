Лазер против комаров: китайский гаджет сбивает по 30 насекомых в секунду, как ПВО дроны

Гаджет под названием Photon Matrix — это прототип первой системы "противовоздушной обороны" от комаров, способной идентифицировать и нейтрализовать комаров с помощью высокоточной технологии LiDAR.

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Изобретатель девайса Джим Вонг из Чанчжоу (Китай) разместил свое предложение на краудфандинговой платформе Indiegogo, пишет interestingengineering.com. По словам Джима, гаджет не причинит вреда людям и домашним животным и безопасен для использования в помещении и на открытом воздухе.

Лазерное оружие для уничтожения комаров

Хотя использование лазеров для уничтожения комаров может показаться слишком футуристичным, угроза, которую представляют эти насекомые, огромна.

Во всем мире комары являются причиной более ста тысяч смертей ежегодно. Малярия, лихорадка денге, чикунгунья и энцефалит — это некоторые из болезней, переносимых различными видами комаров, и одного небольшого укуса достаточно, чтобы болезнь передалась человеку.

Согласно информации Indiegogo, базовая версия Photon Matrix имеет водонепроницаемую конструкцию и может быть легко установлена в любом месте. Устройство может питаться от простого внешнего аккумулятора или от портативной электростанции для установки на открытом воздухе, например, на газоне или заднем дворе.

Девайс имеет радиус действия 3 м для базовой версии и 6 м для версии "про". Обе версии имеют угол сканирования 90 градусов.

Базовая версия предлагается за 468 долларов (цена для ранних покупателей), а "про" доступна за 668 долларов.

Как работает Photon Matrix

Гаджет использует модуль обнаружения и определения дальности света (LiDAR) для определения местоположения объектов в его окружении. Свет, преломленный LiDAR, возвращается в устройство, которое затем вычисляет местоположение и расстояние до комара.

Изобретатель утверждает, что аппарат способен обнаружить комара всего за три миллисекунды. Как только комар попал в поле зрения, на него направляется второй лазерный луч, чтобы убить его. Более того, он также сканирует окружающую среду для обнаружения более крупных объектов, таких как люди, домашние животные, машины, чтобы не стрелять в их сторону.

Photon Matrix может обнаруживать объекты, летящие с максимальной скоростью 1 м в секунду. Поэтому мухи не будут смертельно поражены им, если только они не летят очень медленно. Однако комары обычно летают гораздо медленнее, чем мухи, и их легко поразят лазерные лучи, испускаемые устройством.

Продукт все еще находится на стадии разработки, и Вонг рассчитывает отгрузить первые экземпляры в октябре этого года, хотя основное производство планируется начать к марту 2026 года.

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