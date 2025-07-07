Лазер проти комарів: китайський гаджет збиває по 30 комах на секунду, як ППО дрони

Гаджет під назвою Photon Matrix — це прототип першої системи "протиповітряної оборони" від комарів, здатної ідентифікувати і нейтралізувати комарів за допомогою високоточної технології LiDAR.

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Винахідник девайса Джим Вонг із Чанчжоу (Китай) розмістив свою пропозицію на краудфандинговій платформі Indiegogo, пише interestingengineering.com. За словами Джима, гаджет не заподіє шкоди людям і домашнім тваринам і безпечний для використання в приміщенні та на відкритому повітрі.

Лазерна зброя для знищення комарів

Хоча використання лазерів для знищення комарів може здатися занадто футуристичним, загроза, яку становлять ці комахи, величезна.

У всьому світі комарі є причиною понад ста тисяч смертей щороку. Малярія, лихоманка денге, чикунгунья та енцефаліт — це деякі з хвороб, що переносяться різними видами комарів, і одного невеличкого укусу достатньо, щоб хвороба передалася людині.

Згідно з інформацією Indiegogo, базова версія Photon Matrix має водонепроникну конструкцію і може бути легко встановлена в будь-якому місці. Пристрій може живитися від простого зовнішнього акумулятора або від портативної електростанції для установки на відкритому повітрі, наприклад, на газоні або задньому дворі.

Девайс має радіус дії 3 м для базової версії та 6 м для версії "про". Обидві версії мають кут сканування 90 градусів.

Базова версія пропонується за 468 доларів (ціна для ранніх покупців), а "про" доступна за 668 доларів.

Як працює Photon Matrix

Гаджет використовує модуль виявлення і визначення дальності світла (LiDAR) для визначення місця розташування об'єктів у його оточенні. Світло, заломлене LiDAR, повертається в пристрій, який потім обчислює місце розташування і відстань до комара.

Винахідник стверджує, що апарат здатний виявити комара всього за три мілісекунди. Щойно комар потрапив у поле зору, на нього спрямовується другий лазерний промінь, щоб убити його. Ба більше, він також сканує навколишнє середовище для виявлення більших об'єктів, таких як люди, домашні тварини, машини, щоб не стріляти в їхній бік.

Photon Matrix може виявляти об'єкти, що летять із максимальною швидкістю 1 м на секунду. Тому мухи не будуть смертельно вражені ним, якщо тільки вони не летять дуже повільно. Однак комарі зазвичай літають набагато повільніше, ніж мухи, і їх легко вразять лазерні промені, що випускаються пристроєм.

Продукт все ще перебуває на стадії розробки, і Вонг розраховує відвантажити перші екземпляри в жовтні цього року, хоча основне виробництво планують почати до березня 2026 року.

Раніше ми писали, що дрон R-34-T з лазерним наведенням офіційно поповнив арсенал ЗСУ. В Україні допустили до експлуатації безпілотний літальний апарат R-34-T із системою лазерного підсвічування і цілевказівки боєприпасів, що коригуються.