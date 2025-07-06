Нова версія коронавірусу: що вона робить із людським голосом

У Сполученому Королівстві фіксують активне розповсюдження нового варіанту коронавірусу під назвою Stratus. Цей штам має дві підваріації — XFG та XFG.3, при цьому остання вже становить близько 30% від усіх зареєстрованих випадків у країні.

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Особливістю варіанту Stratus є його унікальний симптом — у деяких інфікованих з'являється хрипота. Таку особливість вже зафіксували окремі експерти, хоча більшість не висловлює серйозного занепокоєння. Медики наголошують, що мутації вірусів — звичне явище, пише Independent.

"Цілком нормально, що віруси з часом змінюються", — пояснює доктор Алекс Аллен, епідеміолог з UKHSA. — Ми продовжуємо уважно відстежувати всі варіанти Covid-19 у Великій Британії".

Що відомо про XFG та XFG.3

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікує XFG як "варіант під спостереженням". Згідно з оцінками, рівень загрози для здоров’я на глобальному рівні залишається низьким.

За останніми даними, XFG демонструє найвищі темпи зростання серед усіх актуальних варіантів SARS-CoV-2, навіть перевищуючи нещодавній штам Nimbus (NB.1.8.1). Водночас ВООЗ не фіксує підвищеної летальності чи тяжчого перебігу хвороби, спричиненого цим варіантом.

Які симптоми має новий штам коронавірусу

Хоча Stratus асоціюється з певними проявами, зокрема хрипким голосом, поки що немає доказів, що XFG або XFG.3 викликають тяжчий перебіг захворювання.

"У регіонах Південно-Східної Азії, де найвищий рівень поширення XFG, спостерігається зростання кількості випадків та госпіталізацій. Проте важкість захворювання не є вищою, ніж у випадку з іншими варіантами, які циркулюють", — зазначають у ВООЗ.

Доктор Аллен додає:

"На основі наявних даних ми не маємо підстав вважати, що XFG чи XFG.3 спричиняють важчі форми хвороби, а вакцини втрачають ефективність".

Наскільки небезпечний штам XFG

ВООЗ відносить XFG до варіантів із низьким ризиком для здоров’я. Попри швидке поширення, варіант не демонструє істотної здатності до уникнення імунного захисту, сформованого після хвороби чи вакцинації. Проте для остаточних висновків потрібні додаткові лабораторні дослідження.

Чи ефективні вакцини проти NB.1.8.1

ВООЗ повідомляє, що вакцини проти Covid-19, ймовірно, залишаються ефективними проти штаму Nimbus (NB.1.8.1), зокрема при захисті від симптоматичної та важкої форми хвороби. Ризик втрати ефективності через мутації оцінюється як низький, хоча дослідження тривають.

Stratus і ризик ухилення від імунітету

Деякі медики, зокрема доктор Кайваан Хан із клініки Hannah London, зазначають, що варіант Stratus може мати мутації в спайк-білку, які частково допомагають йому уникати антитіл, сформованих після попередніх заражень чи вакцинації.

Нагадаємо, Білий дім оновив вебсайт COVID.gov, присвячений коронавірусу, та розмістив на ньому інформацію про "справжнє походження" COVID-19. На оновленій сторінці стверджується, що "доказів природного походження вірусу немає" і причиною пандемії став "витік з лабораторії".

Фокус також писав, що новонароджена дитина стала переносником нового типу коронавірусу.