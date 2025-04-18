Виклали "правду про походження": Білий дім оновив сайт про COVID-19

Білий дім оновив вебсайт COVID.gov, присвячений коронавірусу, та розмістив на ньому інформацію про "справжнє походження" COVID-19. На оновленій сторінці стверджується, що "доказів природного походження вірусу немає" і причиною пандемії став "витік з лабораторії".

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Про оновлення інформації на сайті повідомляє Fox News.

На сайті Білого дому стверджують, що COVID-19 поширився через витік з лабораторії Фото: скриншот

Журналісти зазначають, що раніше вебсайт був зосереджений на просуванні вакцини проти коронавірусу. На оновленій сторінці опубліковано інформацію зі звіту підкомітету з питань пандемії коронавірусу Палати представників США. На сайті стверджується, що "вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі", і "якби докази природного походження існували — вони вже були б відкриті, але це не так". Водночас у публікації Білого дому зазначається, що в китайському місті Ухань розташована дослідницька лабораторія SARS, яка проводила дослідження посилення функцій організму за "неадекватних рівнів біобезпеки".

Також адміністрація Трампа звинувачує колишнього директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі та попереднього президента США Джо Байдена в просуванні теорії про природне походження коронавірусу та "введенні американського народу в оману" та "цензурі інакомислення, пов’язаного з COVID-19".

"Ця адміністрація надає перевагу прозорості над усім іншим. Американський народ заслуговує знати правду про пандемію COVID, і ми завжди знайдемо способи донести це повідомлення до громад", — пояснив журналістам неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Дональда Трампа.

COVID-19: ЦРУ підтримує теорію про "витік з лабораторії"

Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф під час складання присяги 24 січня 2025 року назвав вивчення джерел походження COVID-19 своїм пріоритетом і заявив, що агентство надає перевагу теорії про "витік з лабораторії". Перед тим агентство опублікувало звіт аналітиків, у якій повідомлялося, що переоцінка ґрунтується на "наявному масиві даних", проте теорія про природне походження лишається правдоподібною, писало видання NY times.

Нагадаємо, росЗМІ 31 березня писали про поширення в Росії вірусу, що викликає кашель із кров'ю.