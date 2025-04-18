Выложили "правду о происхождении": Белый дом обновил сайт о COVID-19

Белый дом обновил веб-сайт COVID.gov, посвященный коронавирусу, и разместил на нем информацию о "настоящем происхождении" COVID-19. На обновленной странице утверждается, что "доказательств природного происхождения вируса нет" и причиной пандемии стала "утечка из лаборатории".

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Об обновлении информации на сайте сообщает Fox News.

На сайте Белого дома утверждают, что COVID-19 распространился из-за утечки из лаборатории Фото: скриншот

Журналисты отмечают, что ранее веб-сайт был сосредоточен на продвижении вакцины против коронавируса. На обновленной странице опубликована информация из отчета подкомитета по вопросам пандемии коронавируса Палаты представителей США. На сайте утверждается, что "вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе", и "если бы доказательства природного происхождения существовали — они уже были бы открыты, но это не так". В то же время в публикации Белого дома отмечается, что в китайском городе Ухань находится исследовательская лаборатория SARS, которая проводила исследования усиления функций организма при "неадекватных уровнях биобезопасности".

Также администрация Трампа обвиняет бывшего директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и предыдущего президента США Джо Байдена в продвижении теории о естественном происхождении коронавируса и "введении американского народа в заблуждение" и "цензуре инакомыслия, связанного с COVID-19".

"Эта администрация предпочитает прозрачность всему остальному. Американский народ заслуживает знать правду о пандемии COVID, и мы всегда найдем способы донести это сообщение до общин", — пояснил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

COVID-19: ЦРУ поддерживает теорию об "утечке из лаборатории"

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время принятия присяги 24 января 2025 года назвал изучение источников происхождения COVID-19 своим приоритетом и заявил, что агентство отдает предпочтение теории об "утечке из лаборатории". Перед тем агентство опубликовало отчет аналитиков, в котором сообщалось, что переоценка основывается на "имеющемся массиве данных", однако теория о естественном происхождении остается правдоподобной, писало издание NY times.

Напомним, росСМИ 31 марта писали о распространении в России вируса, вызывающего кашель с кровью.