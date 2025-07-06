Новая версия коронавируса: что она делает с человеческим голосом

В Соединенном Королевстве фиксируют активное распространение нового варианта коронавируса под названием Stratus. Этот штамм имеет две подвариации — XFG и XFG.3, при этом последняя уже составляет около 30% от всех зарегистрированных случаев в стране.

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Особенностью варианта Stratus является его уникальный симптом — у некоторых инфицированных появляется хрипота. Такую особенность уже зафиксировали отдельные эксперты, хотя большинство не выражает серьезного беспокойства. Медики отмечают, что мутации вирусов — обычное явление, пишет Independent.

"Вполне нормально, что вирусы со временем меняются", — объясняет доктор Алекс Аллен, эпидемиолог из UKHSA, — Мы продолжаем внимательно отслеживать все варианты Covid-19 в Великобритании".

Что известно о XFG и XFG.3

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует XFG как "вариант под наблюдением". Согласно оценкам, уровень угрозы для здоровья на глобальном уровне остается низким.

По последним данным, XFG демонстрирует самые высокие темпы роста среди всех актуальных вариантов SARS-CoV-2, даже превышая недавний штамм Nimbus (NB.1.8.1). В то же время ВОЗ не фиксирует повышенной летальности или более тяжелого течения болезни, вызванной этим вариантом.

Какие симптомы имеет новый штамм коронавируса

Хотя Stratus ассоциируется с определенными проявлениями, в частности хриплым голосом, пока нет доказательств, что XFG или XFG.3 вызывают более тяжелое течение заболевания.

"В регионах Юго-Восточной Азии, где самый высокий уровень распространения XFG, наблюдается рост количества случаев и госпитализаций. Однако тяжесть заболевания не выше, чем в случае с другими вариантами, которые циркулируют", — отмечают в ВОЗ.

Доктор Аллен добавляет:

"На основе имеющихся данных мы не имеем оснований считать, что XFG или XFG.3 вызывают тяжелые формы болезни, а вакцины теряют эффективность".

Насколько опасен штамм XFG

ВОЗ относит XFG к вариантам с низким риском для здоровья. Несмотря на быстрое распространение, вариант не демонстрирует существенной способности к избежанию иммунной защиты, сформированной после болезни или вакцинации. Однако для окончательных выводов нужны дополнительные лабораторные исследования.

Эффективны ли вакцины против NB.1.8.1

ВОЗ сообщает, что вакцины против Covid-19, вероятно, остаются эффективными против штамма Nimbus (NB.1.8.1), в частности при защите от симптоматической и тяжелой формы болезни. Риск потери эффективности из-за мутаций оценивается как низкий, хотя исследования продолжаются.

Stratus и риск уклонения от иммунитета

Некоторые медики, в частности доктор Кайваан Хан из клиники Hannah London, отмечают, что вариант Stratus может иметь мутации в спайк-белке, которые частично помогают ему избегать антител, сформированных после предыдущих заражений или вакцинации.

Напомним, Белый дом обновил веб-сайт COVID.gov, посвященный коронавирусу, и разместил на нем информацию о "настоящем происхождении" COVID-19. На обновленной странице утверждается, что "доказательств природного происхождения вируса нет" и причиной пандемии стала "утечка из лаборатории".

Фокус также писал, что новорожденный ребенок стал переносчиком нового типа коронавируса.