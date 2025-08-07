В Киеве резко возросло количество госпитализаций с COVID-19: в чем причина
Более чем в четыре раза увеличилось количество людей в Киеве, которые оказались в больницах с осложнениями от коронавируса, за последний месяц. Если 1 июля таковых было 15, то сейчас – 68, из которых 24 – это дети.
Как правило, госпитализируют тех, у кого течение болезни нельзя назвать легким, и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и так далее, сообщили в Департаменте здравоохранения Киева.
По словам экспертов, пребывание в закрытых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения COVID-19. Учитывая возросшее количество вражеских атак на Киев, рост заболевших коронавирусом во многом является следствием вышеупомянутого фактора.
Власти просят не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, но при этом просят людей позаботиться о масках. Их использование в бомбоубежищах, подвалах, метро – один из самых эффективных способов профилактики вируса.
Правила, которые помогут не заразиться COVID-19:
- не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах и надевайте ее без всяких официальных распоряжений и решений. Здоровье человека – его зона ответственности.
- регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
- оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.
Врачи предупреждают, что даже во время больших трагедий и испытаний нельзя пренебрегать тем, что на первый взгляд кажется мелочью. Например, маской на лице. В конечном итоге это может очень дорого обойтись.
Накануне мы сообщали о том, что лаборатории обнаружили новый вариант коронавируса под названием Stratus на территории Полтавской области. Он стремительно распространяется по миру: всего за один месяц его доля среди инфицированных COVID-19 выросла с 7,4 % до 22,7 %.
Фокус также писал, что Китай в начале июля охватила масштабная волна вируса чикунгунья. В городе Фошань было выявлено 3 тысячи 195 заражений, что стало наибольшим показателем с 2008 года.