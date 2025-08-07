У Києві різко зросла кількість госпіталізацій із COVID-19: у чому причина

Більш ніж у чотири рази збільшилася кількість людей у Києві, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від коронавірусу, за останній місяць. Якщо 1 липня таких було 15, то зараз — 68, з яких 24 — це діти.

Як правило, госпіталізують тих, у кого перебіг хвороби не можна назвати легким, і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо, повідомили в Департаменті охорони здоров'я Києва.

За словами експертів, перебування в закритих приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження COVID-19. З огляду на зростання кількості ворожих атак на Київ, зростання хворих на коронавірус багато в чому є наслідком вищезгаданого чинника.

Влада просить не ігнорувати тривоги і спускатися в укриття, але при цьому просить людей подбати про маски. Їх використання в бомбосховищах, підвалах, метро — один із найефективніших способів профілактики вірусу.

Фото: КМВА

Правила, які допоможуть не заразитися COVID-19:

не забувайте про маску в закритих обмежених просторах і одягайте її без жодних офіційних розпоряджень і рішень. Здоров'я людини — її зона відповідальності.

регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;

залишайтеся вдома і звертайтеся до лікаря за перших симптомів.

Лікарі попереджають, що навіть під час великих трагедій і випробувань не можна нехтувати тим, що на перший погляд здається дрібницею. Наприклад, маскою на обличчі. Зрештою це може дуже дорого обійтися.

Напередодні ми повідомляли про те, що лабораторії виявили новий варіант коронавірусу під назвою Stratus на території Полтавської області. Він стрімко поширюється світом: усього за один місяць його частка серед інфікованих COVID-19 зросла з 7,4 % до 22,7 %.

Фокус також писав, що Китай на початку липня охопила масштабна хвиля вірусу чикунгунья. У місті Фошань було виявлено 3 тисячі 195 заражень, що стало найбільшим показником з 2008 року.