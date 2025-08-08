"Лікування як такого не існує": лікарка розповіла про новий штам коронавірусу Stratus (відео)

Коронавірус продовжує мутувати, і нова його версія валить людей з ніг. При цьому, як розповіла сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко, аналіз крові може не показувати жодних змін.

"Зараз у нас новинка на ринку інфекцій. І це — коронавірус і його новий штам Stratus. Він ще називається XFG. Це новий штам вірусу, який викликає дуже виражену слабкість. Люди просто валяться з ніг", — зазначила медикиня у коментарі "Новини.LIVE" 8 серпня.

З її слів, ще однією особливістю є погана реакція крові.

"Тобто коли ми робимо аналіз крові, ми не бачимо зовсім ніяких змін. Це може говорити про те, що імунна система вмикається запізно", — пояснила лікарка.

Вона закликала обов’язково звертатися до лікаря за обстеженням та рекомендаціями. Олещенко повідомила, що основний симптом Stratus — це захриплий голос або втрата голосу.

"Це не так небезпечно, як здається, тобто це не можна вважати високою епідемією", — водночас заспокоїла вона.

Медикиня уточнила, що потрібно просто себе поберегти. Пандемія вже навчила українців носити маски та обробляти руки антисептиком, ці правила будуть корисні й нині.

"Але я хочу наголосити, що лікування як такого не існує і потрібно лікуватися симптоматично. Чим раніше ви звернетеся до лікаря зі своїми симптомами — тим раніше ви отримаєте медичну допомогу, яка зможе знизити вашу симптоматику і врятувати вам життя", — сказала Олещенко.

Як вона розповіла, вірус дійсно мутує, але вакцини вже довели свою ефективність. Зокрема, після 24 лютого 2022 року COVID-19 нікуди не "зник". Однак медики не мали статистики, адже хворі не звертались до лікарів і не робили тести. Водночас українці мали інші турботи, а завдяки вакцинації симптоми були легшими й нагадували звичайне ГРВІ.

Нагадаємо, 7 серпня у Департаменті охорони здоров'я Києва заявили, що кількість госпіталізованих з ускладнення від коронавірусу зросла у понад чотири рази. Мешканців столиці закликали спускатись в укриття під час тривог, але не ігнорувати правила профілактики.

6 серпня Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформував, що новий штам XFG "перебуває під моніторингом" ВООЗ. Епідеміологи запевнили, що сучасні вакцини для профілактики коронавірусу мають бути ефективними проти нього.