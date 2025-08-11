Stratus вже у Києві: лікар розповів про специфічні симптоми й дав поради, як уберегтися

Столиці дістався новий штам коронавірусу, який називають Stratus або XFG. Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак пояснив, що це — новий субваріант "Омікрону", який уражає переважно верхні дихальні шляхи.

Наявність у місті штаму Stratus підтвердили зразки, які відправляли на секвенування. У коментарі ТСН медик дав рекомендації киянам та розповів про особливості нової зарази.

Новий штам Stratus: які симптоми у хворих

XFG, як і інші коронавіруси, належить до респіраторної групи хвороб. Зараз в Україні фіксують збільшення рівня захворюваності, і цей штам має свою специфіку — він здебільшого уражає верхні дихальні шляхи.

Як пояснив лікар, симптоми можуть нагадувати звичайне ГРВІ:

слабкість;

нежить;

підвищена температура;

закладеність у носі;

лоскіт у горлі.

Особливістю Stratus також є те, що у деяких хворих підвищеної температури може не бути, хоча інші симптоми будуть присутні. Зазвичай хвороба триває 7–10 днів.

Як уберегтися від нового штаму Stratus

Чумак наголосив, що найефективніший метод профілактики — це вакцинація. Українцям доступні вакцини від коронавірусу у державних лікарнях, і зробити щеплення можна абсолютно безплатно. Для цього лише потрібно звернутись до свого сімейного лікаря.

Однак експерт дав киянам й інші поради:

уникати скупчень людей;

сидіти вдома, якщо з’явились перші симптоми;

носити маску, якщо все ж треба відвідати людне місце або укриття;

не забувати про антисептик для рук;

регулярно проводити вологе прибирання та провітрювати приміщення.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялось, що у київські лікарні госпіталізували 68 осіб з XFG, зокрема 24 дітей. У столичному Департаменті охорони здоров'я пояснювали підвищення рівня захворюваності тим, що містяни не використовують маски в укриттях.

Сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру Віта Олещенко інформувала, що новий штам Stratus викликає таку сильну слабкість, що "люди просто валяться з ніг". З її слів, лікування немає, а аналіз крові може не показувати жодних змін.