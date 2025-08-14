Коронавірус Nimbus: в Україні лабораторно підтвердили перший субваріант "Омікрону"

Це перший випадок, зафіксований в Україні. Nimbus не викликає тяжчий перебіг хвороби, його характерний симптом — гострий біль у горлі.

У серпні лабораторно підтвердили субваріант коронавірусу "Омікрон" — Nimbus. Це перший випадок, зафіксований в Україні. Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Виокремити Nimbus (NB.1.8.1) вдалося завдяки секвенуванню. Це лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

"Субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу Stratus (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Наразі в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта коронавірусу Stratus та один випадок субваріанта Nimbus", — йдеться у дописі.

Варіанти коронавірусу "Німбус" та "Стратус"

За світовою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти включені до переліку, як такі, що потребують моніторингу на рівні країн. Через специфічні мутації в білку-шипу субваріантів вірус швидше поширюється та зумовлює тяжкий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.

Захворіти можуть і раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

За даними моніторингу, Nimbus не викликає тяжчий перебіг хвороби, ніж попередні варіанти. Зазвичай його характерний симптом — гострий біль у горлі. Решта симптомів такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Симптоми коронавірусу "Німбус"

Субваріанту коронавірусу "Stratus" (XFG) у світі виявили наприкінці січня 2025 року. За даними моніторингу субваріант теж не викликає тяжчого перебігу хвороби, ніж попередні варіанти. Характерний симптом "Стратусу"— хриплий голос, охриплість. Решта симптомів субваріанта такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку.

Симптоми коронавірусу "Стратус"

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Щосезону вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Нагадаємо, тим часом у Китаї почалась нова епідемія. Вірус чикунгунья виявили вже у 8000 осіб, його розповсюджують комари.

Тим часом у Європі поширюється лихоманка Західного Нілу. В Італії померли 10 осіб. При цьому в Європі випадки зараження зареєстровано вже в п'яти країнах.