Укус может вызвать паралич: в Украине появился новый опасный вид комаров (фото)
На территории Украины есть много видов кровососущих комаров, но не так давно к ним добавился еще один — тигровый комар. Эти насекомые могут переносить неприятный вирус, зараженные которым рискуют испытать поражения головного мозга.
Всего в Украине существует 10-15 видов кровососущих комаров. Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.
В Украине охотится новый опасный комар
Так называемый тигровый комар (Aedes albopictus) добавился к видам, которые уже фиксировали в Украине, в последние несколько лет.
"И он, в отличие от наших местных видов, активно "охотится" даже днем — то есть его солнце не пугает", — отметил специалист.
Энтомолог не смог оценить, насколько действенны разнообразные народные способы отпугивать комаров, например, полынь. Также в Украине продаются репелленты для защиты. Однако, по словам Халаима, от одного вида комаров будет эффективно одно средство, а для защиты от другого понадобится уже другое.
Опасный комар переносит вирус и может парализовать
Тигровый комар является переносчиком геморрагической лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Упомянутая лихорадка — это опасный вирус, который передается через укусы и у большинства зараженных протекает бессимптомно.
Однако у 20% больных развиваются гриппоподобные заболевания, которые вызывают:
- резкое повышение температуры;
- головная боль;
- боль в горле, мышцах, суставах и спине;
- слабость;
- тошнота;
- диарею.
Также возможны следующие признаки и симптомы:
- высыпания на теле;
- увеличение печени и селезенки;
- поражение нервной системы, в частности менингит, энцефалит;
- признаки поражения головного мозга — расстройства сознания, парезы, параличи.
Как выглядит опасный комар
Тигровый комар считается одним из самых опасных инвазивных видов комаров, которых можно встретить на континентальной Европе. В целом он способен передавать до 22 различных вирусов, в том числе такие экзотические как денге, чикингунья, Зика или желтая лихорадка.
Отличить представителей этого вида можно по черно-белым полосам на конечностях и такому же полосатому телу. Как и в случае с другими комарами, кровью питаются только самки.
Напомним, также энтомолог Евгений Халаим предупредил, что в Украине фиксируют распространение никтеолы ореховой. Это бабочка, которая не дает созревать орехам.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в конце недели в Украине могут зафиксировать новый температурный рекорд. Она спрогнозировала, какой будет погода в ближайшие дни.