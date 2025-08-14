Укус может вызвать паралич: в Украине появился новый опасный вид комаров (фото)

На территории Украины есть много видов кровососущих комаров, но не так давно к ним добавился еще один — тигровый комар. Эти насекомые могут переносить неприятный вирус, зараженные которым рискуют испытать поражения головного мозга.

Related video

Всего в Украине существует 10-15 видов кровососущих комаров. Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

В Украине охотится новый опасный комар

Так называемый тигровый комар (Aedes albopictus) добавился к видам, которые уже фиксировали в Украине, в последние несколько лет.

"И он, в отличие от наших местных видов, активно "охотится" даже днем — то есть его солнце не пугает", — отметил специалист.

Фото тигрового комара Фото: Pixabay

Энтомолог не смог оценить, насколько действенны разнообразные народные способы отпугивать комаров, например, полынь. Также в Украине продаются репелленты для защиты. Однако, по словам Халаима, от одного вида комаров будет эффективно одно средство, а для защиты от другого понадобится уже другое.

Опасный комар переносит вирус и может парализовать

Тигровый комар является переносчиком геморрагической лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Упомянутая лихорадка — это опасный вирус, который передается через укусы и у большинства зараженных протекает бессимптомно.

Однако у 20% больных развиваются гриппоподобные заболевания, которые вызывают:

резкое повышение температуры;

головная боль;

боль в горле, мышцах, суставах и спине;

слабость;

тошнота;

диарею.

Также возможны следующие признаки и симптомы:

высыпания на теле;

увеличение печени и селезенки;

поражение нервной системы, в частности менингит, энцефалит;

признаки поражения головного мозга — расстройства сознания, парезы, параличи.

Как выглядит опасный комар

Тигровый комар считается одним из самых опасных инвазивных видов комаров, которых можно встретить на континентальной Европе. В целом он способен передавать до 22 различных вирусов, в том числе такие экзотические как денге, чикингунья, Зика или желтая лихорадка.

Отличить представителей этого вида можно по черно-белым полосам на конечностях и такому же полосатому телу. Как и в случае с другими комарами, кровью питаются только самки.

Фото Aedes albopictus Фото: Pixabay

Напомним, также энтомолог Евгений Халаим предупредил, что в Украине фиксируют распространение никтеолы ореховой. Это бабочка, которая не дает созревать орехам.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в конце недели в Украине могут зафиксировать новый температурный рекорд. Она спрогнозировала, какой будет погода в ближайшие дни.