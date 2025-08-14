Укус може викликати параліч: в Україні з'явився новий небезпечний вид комарів (фото)

На території України є багато видів кровосисних комарів, але не так давно до них додався ще один — тигровий комар. Ці комахи можуть переносити неприємний вірус, заражені яким ризикують зазнати уражень головного мозку.

Related video

Загалом в Україні існує 10-15 видів кровосисних комарів. Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм.

В Україні полює новий небезпечний комар

Так званий тигровий комар (Aedes albopictus) додався до видів, які вже фіксували в Україні, в останні кілька років.

"І він, на відміну від наших місцевих видів, активно "полює" навіть вдень — тобто його сонце не лякає", — зауважив фахівець.

Фото тигрового комара Фото: Pixabay

Ентомолог не зміг оцінити, наскільки дієві різноманітні народні способи відлякувати комарів, наприклад, полин. Також в Україні продаються репеленти для захисту. Однак, зі слів Халаїма, від одного виду комарів буде ефективний один засіб, а для захисту від іншого знадобиться вже інший.

Небезпечний комар переносить вірус та може паралізувати

Тигровий комар є переносником геморагічної гарячки Західного Нілу та інших захворювань. Згадана гарячка — це небезпечний вірус, який передається через укуси й у більшості заражених протікає безсимптомно.

Однак у 20% хворих розвиваються грипоподібні захворювання, які спричиняють:

різке підвищення температури;

головний біль;

біль у горлі, м'язах, суглобах і спині;

слабкість;

нудоту;

діарею.

Також можливі такі ознаки та симптоми:

висипання на тілі;

збільшення печінки та селезінки;

ураження нервової системи, зокрема менінгіт, енцефаліт;

ознаки ураження головного мозку — розлади свідомості, парези, паралічі.

Як виглядає небезпечний комар

Тигровий комар вважається одним із найнебезпечніших інвазивних видів комарів, яких можна зустріти на континентальній Європі. Загалом він здатен передавати до 22 різних вірусів, в тому числі таки екзотичні як денге, чікінгунья, Зіка або жовта лихоманка.

Відрізнити представників цього виду можна за чорно-білими смугами на кінцівках та такому ж смугастому тілу. Як і у випадку з іншими комарами, кров’ю харчуються лише самки.

Фото Aedes albopictus Фото: Pixabay

Нагадаємо, також ентомолог Євгеній Халаїм попередив, що в Україні фіксують поширення ніктеоли горіхової. Це метелик, який не дає дозрівати горіхам.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила, що наприкінці тижня в Україні можуть зафіксувати новий температурний рекорд. Вона спрогнозувала, якою буде погода найближчими днями.