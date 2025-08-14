В Україні буде встановлено рекорд спеки: прогноз погоди на вихідні (карти)

Нині в Україні комфортну погоду забезпечує вплив антициклону. Але вже наприкінці тижня, коли на півночі та заході йтимуть дощі, на півдні буде встановлено температурний рекорд.

Найближчими днями в Україні пануватиме здебільшого сонячна та суха погода зі стабільно високими температурами на півдні та короткочасними дощовими епізодами у решті регіонів. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптикиня зауважила, що екватор літа пройдено. І зараз свіжішу погоду в Україну принесли повітряні маси із північного заходу. Через це температури дещо знизилися, особливо у нічні години. Проте, ближче до вихідних в Україну знов надійде тепліша повітряна маса і на південь повернеться спека.

Опадів не варто очікувати до суботи, 16 серпня.

"До 16-го числа на погоду в Україні впливає антициклон – поле високого атмосферного тиску з центром над Балтикою. Він формує спокійну погоду з більшою кількістю прояснень, і за рахунок надходження теплішої повітряної маси у другій половині тижня температури ще зростатимуть", – пояснила Наталія Птуха.

До кінця робочого тижня нічні температури будуть в межах +10… +16 градусів, удень у більшості областей +23… +28 градусів.

Спека на вихідні встановить рекорд

В суботу, 16 серпня, синоптики очікують чергове підвищення температури, до +30 градусів буде у багатьох регіонах.

"На Закарпатті та півдні – досить тепло і навіть спекотно: ніч +16… +21 градус, удень максимум +25… +33 градуси. Це, звичайно, не сильна спека — від +35 градусів, – але спекотні ночі ще будуть, особливо на вихідних", – зауважила Наталія Птуха.

У неділю та понеділок, 17–18 серпня на півночі та заході України місцями можливі короткочасні дощі. На півдні та сході країни та в центральних областях 17 серпня очікується тепла ніч, +16… +22 градуси, вдень +28… +34 градуси, а місцями знову "можлива сильна спека +35… +38 градусів", – попередила синоптикиня.

На решті території України вночі 17 серпня температура становитиме +13… +19 градусів, 18 серпня ще нижче, до +9… +15 градусів. Удень 18 серпня на заході, півночі, у більшості центральних областей температурний максимум становитиме +21… +27 градусів, а "шляхом надходження атмосферного фронту можливі коливання температури".

"Тенденція така: 17–18 серпня може прийти атмосферний фронт із північного заходу, що зумовить певну нестійкість. На початку наступного тижня дощі також можуть періодично випадати, західні та північні області це відчують. У ці дні можливе зниження температури, особливо на заході й півночі. Надалі знову є тенденція до підвищення", – пояснила Наталія Птуха.

Прогноз погоди по регіонах від Укргідрометцентру

У п’ятницю, 15 серпня, дощів в Україні не передбачається, а денні температурні позначки не перевищуватимуть +30 градусів. У більшості регіонів вночі буде +13… +16 градусів, вдень +23… +25 градусів.

Прогноз погоди в Україні 15 серпня

В суботу, 16 серпня, опадів синоптики не прогнозують. При цьому температурний фон підвищиться і зрівняється по всій території країни. Пануватиме тепла погода – повітря вдень прогріватиметься до +27… +29 градусів, в окремих південних регіонах до +30… +31 градусу. Температурний максимум на рівні +33 градуси цього дня може бути встановлено на Закарпатті.

Прогноз погоди в Україні 16 серпня

У неділю, 17 серпня, на півночі, заході та деяких центральних областей очікуються короткочасні дощі, які супроводжуватимуться зниженням температури на кілька градусів. У південних регіонах материкової України та в Криму стовпчик термометра може підійматися до +37 градусів. На Харківщині цього дня спека може сягати +36 градусів.

Прогноз погоди в Україні 17 серпня

У понеділок, 18 серпня, короткочасні дощі очікуються на півночі та заході України. Найпрохолодніше цього дня буде на Київщині – тут повітря вдень прогріватиметься усього до +23 градусів. Водночас на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Криму температурний максимум може сягати +36… +37 градусів.

Прогноз погоди в Україні 18 серпня

Нагадаємо, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, пояснював, що до кінця другої декади серпня погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, який забезпечить сонячні та бездощові дні. Його вплив охопить більшу частину Європи, формуючи малохмарну атмосферу, підвищений тиск і комфортну температуру.

Водночас решта Європи потерпає від жахливих лісових пожеж та сухої погоди. Нині вогонь підбирається до столиці Іспанії – в передмісті вже загинув чоловік. А Португалія попросила допомоги у Марокко, бо її пожежні літаки вийшли з ладу.