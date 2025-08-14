В Украине будет установлен рекорд жары: прогноз погоды на выходные (карты)

Сейчас в Украине комфортную погоду обеспечивает влияние антициклона. Но уже в конце недели, когда на севере и западе будут идти дожди, на юге будет установлен температурный рекорд.

В ближайшие дни в Украине будет царить в основном солнечная и сухая погода со стабильно высокими температурами на юге и кратковременными дождевыми эпизодами в остальных регионах. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптик отметила, что экватор лета пройден. И сейчас более свежую погоду в Украину принесли воздушные массы с северо-запада. Из-за этого температуры несколько снизились, особенно в ночные часы. Однако, ближе к выходным в Украину вновь поступит теплая воздушная масса и на юг вернется жара.

Осадков не стоит ожидать до субботы, 16 августа.

"До 16-го числа на погоду в Украине влияет антициклон — поле высокого атмосферного давления с центром над Балтикой. Он формирует спокойную погоду с большим количеством прояснений, и за счет поступления более теплой воздушной массы во второй половине недели температуры еще будут расти", — пояснила Наталья Птуха.

До конца рабочей недели ночные температуры будут в пределах +10... +16 градусов, днем в большинстве областей +23... +28 градусов.

Жара на выходные установит рекорд

В субботу, 16 августа, синоптики ожидают очередное повышение температуры, до +30 градусов будет во многих регионах.

"На Закарпатье и юге — достаточно тепло и даже жарко: ночь +16... +21 градус, днем максимум +25... +33 градуса. Это, конечно, не сильная жара — от +35 градусов, — но жаркие ночи еще будут, особенно на выходных", — отметила Наталья Птуха.

В воскресенье и понедельник, 17-18 августа на севере и западе Украины местами возможны кратковременные дожди. На юге и востоке страны и в центральных областях 17 августа ожидается теплая ночь, +16... +22 градуса, днем +28... +34 градуса, а местами снова "возможна сильная жара +35... +38 градусов", — предупредила синоптик.

На остальной территории Украины ночью 17 августа температура составит +13... +19 градусов, 18 августа еще ниже, до +9... +15 градусов. Днем 18 августа на западе, севере, в большинстве центральных областей температурный максимум составит +21... +27 градусов, а "путем поступления атмосферного фронта возможны колебания температуры".

"Тенденция такова: 17-18 августа может прийти атмосферный фронт с северо-запада, что обусловит определенную неустойчивость. В начале следующей недели дожди также могут периодически выпадать, западные и северные области это почувствуют. В эти дни возможно снижение температуры, особенно на западе и севере. В дальнейшем снова есть тенденция к повышению", — пояснила Наталья Птуха.

Прогноз погоды по регионам от Укргидрометцентра

В пятницу, 15 августа, дождей в Украине не предвидится, а дневные температурные отметки не будут превышать +30 градусов. В большинстве регионов ночью будет +13... +16 градусов, днем +23... +25 градусов.

Прогноз погоды в Украине 15 августа

В субботу, 16 августа, осадков синоптики не прогнозируют. При этом температурный фон повысится и сравняется по всей территории страны. Будет царить теплая погода — воздух днем будет прогреваться до +27... +29 градусов, в отдельных южных регионах до +30... +31 градуса. Температурный максимум на уровне +33 градуса в этот день может быть установлен на Закарпатье.

Прогноз погоды в Украине 16 августа

В воскресенье, 17 августа, на севере, западе и некоторых центральных областей ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться снижением температуры на несколько градусов. В южных регионах материковой Украины и в Крыму столбик термометра может подниматься до +37 градусов. На Харьковщине в этот день жара может достигать +36 градусов.

Прогноз погоды в Украине 17 августа

В понедельник, 18 августа, кратковременные дожди ожидаются на севере и западе Украины. Прохладнее всего в этот день будет на Киевщине — здесь воздух днем будет прогреваться всего до +23 градусов. В то же время на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине и в Крыму температурный максимум может достигать +36... +37 градусов.

Прогноз погоды в Украине 18 августа

Напомним, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, объяснял, что до конца второй декады августа погоду в Украине будет определять малоподвижный антициклон, который обеспечит солнечные и бездождевые дни. Его влияние охватит большую часть Европы, формируя малооблачную атмосферу, повышенное давление и комфортную температуру.

В то же время остальная Европа страдает от ужасных лесных пожаров и сухой погоды. Сейчас огонь подбирается к столице Испании — в пригороде уже погиб человек. А Португалия попросила помощи у Марокко, потому что ее пожарные самолеты вышли из строя.