Антициклон накроет Украину: в каких регионах ожидается жара до +35

С 11 по 17 августа в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Самые высокие температуры ожидаются на юге и в западных областях, в частности на Закарпатье.

Как сообщил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, до конца второй декады августа погоду в Украине будет определять малоподвижный антициклон, который обеспечит солнечные и бездождевые дни. Его влияние охватит большую часть Европы, формируя малооблачную атмосферу, повышенное давление и комфортную температуру.

Специалист отметил, что из-за дефицита осадков на юге и востоке страны вероятно распространение почвенной засухи, а также рост уровня пожарной опасности в природных экосистемах.

В четверг, 14 августа, по всей территории Украины прогнозируется сухая и солнечная погода. Ветер северного направления 5-10 м/с, в западных областях — переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью составит +10...+16 °С, днем — +24...+29 °С, в южных регионах и на Закарпатье — +30...+35 °С.

В пятницу, 15 августа, антициклональное влияние сохранится. Осадки не ожидаются, небо будет оставаться малооблачным. Ветер северный или северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью — +11...+17 °С, днем — +24...+29 °С, в южной части и на Закарпатье — +30...+35 °С.

В субботу, 16 августа, без осадков, лишь на крайнем востоке возможны локальные грозовые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму возможны порывы 15-17 м/с. Температура ночью — +11...+17 °С, днем — +24...+29 °С, в южных регионах и на Закарпатье — +30...+35 °С.

В воскресенье, 17 августа, синоптическая ситуация останется стабильной. Малооблачная и сухая погода охватит все регионы страны. Ветер восточного или северо-восточного направления, 5-10 м/с. Температура ночью — +10...+16 °С, днем — +25...+30 °С, на юге и в Закарпатье — +29...+34 °С.

Напомним, в июле в Украине также фиксировали периоды сильной жары, сопровождавшиеся повышением уровня пожарной опасности, особенно в южных и восточных областях.

