Антициклон накриє Україну: у яких регіонах очікується спека до +35

З 11 по 17 серпня в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Найвищі температури очікуються на півдні та в західних областях, зокрема на Закарпатті.

Як повідомив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, до кінця другої декади серпня погоду в Україні визначатиме малорухомий антициклон, який забезпечить сонячні та бездощові дні. Його вплив охопить більшу частину Європи, формуючи малохмарну атмосферу, підвищений тиск і комфортну температуру.

Фахівець зазначив, що через дефіцит опадів на півдні та сході країни ймовірне поширення ґрунтової посухи, а також зростання рівня пожежної небезпеки в природних екосистемах.

У четвер, 14 серпня, по всій території України прогнозується суха і сонячна погода. Вітер північного напрямку 5–10 м/с, у західних областях — змінних напрямків 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +10…+16 °С, удень — +24…+29 °С, у південних регіонах та на Закарпатті — +30…+35 °С.

У п’ятницю, 15 серпня, антициклональний вплив збережеться. Опади не очікуються, небо залишатиметься малохмарним. Вітер північний або північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі — +11…+17 °С, вдень — +24…+29 °С, у південній частині та на Закарпатті — +30…+35 °С.

У суботу, 16 серпня, без опадів, лише на крайньому сході можливі локальні грозові дощі. Вітер північно-східний, 5–10 м/с, у Приазов’ї та Криму можливі пориви 15–17 м/с. Температура вночі — +11…+17 °С, вдень — +24…+29 °С, у південних регіонах та на Закарпатті — +30…+35 °С.

У неділю, 17 серпня, синоптична ситуація залишиться стабільною. Малохмарна та суха погода охопить усі регіони країни. Вітер східного або північно-східного напрямку, 5–10 м/с. Температура вночі — +10…+16 °С, вдень — +25…+30 °С, на півдні та в Закарпатті — +29…+34 °С.

Нагадаємо, у липні в Україні також фіксували періоди сильної спеки, що супроводжувалися підвищенням рівня пожежної небезпеки, особливо в південних і східних областях.

