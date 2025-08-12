Аномальна спека б'є рекорди: у Британії вводять обмеження на використання води через посуху

Четверта хвиля аномальної спеки цього літа накрила Велику Британію, а температура в деяких регіонах сягнула 34°C. Влада запровадила попередження про небезпеку для здоров’я та обмеження на використання води через масштабну посуху.

Related video

За даними Daily Mail, найвищі температури фіксують у Беркширі, Оксфордширі, на південному сході Англії, та на околицях Лондона. Жовтий рівень погодної небезпеки для здоров’я діє на більшій частині Англії, а в Мідлендсі, Східній та Південно-Східній Англії його запровадили ще з 9-ї ранку. Це вже 14-й день поспіль, коли повітря прогрівається понад 30°C, і синоптики прогнозують, що спека триватиме до кінця тижня.

Державна група з питань посухи повідомила, що Англія перебуває у стані "національно значного" дефіциту води. Проблеми з водопостачанням особливо відчутні у новобудовах, де мешканці скаржаться на надмірну спеку у квартирах.

Метеорологи пояснюють, що нинішня хвиля спеки пов’язана з південним повітряним потоком, який переносить гаряче та вологе повітря з Європи. Водночас у Франції температура цього тижня сягнула 40°C. У Британії ж середньосезонні показники зазвичай становлять 18–22°C, а в Лондоні — приблизно 23°C.

Агентство з охорони здоров’я Великої Британії закликає людей зберігати прохолоду в приміщеннях, уникати активної фізичної роботи в пікові години та захищатися від сонця. Особливу увагу радять приділяти людям старшого віку та тим, хто має хронічні захворювання.

Втім, не всі погоджуються із суворими рекомендаціями. Колишній директор програми ВООЗ Кароль Сікора назвав попередження "надмірною опікою", а ексміністр-консерватор сер Джейкоб Ріс-Могг іронічно порадив "одягнути панамський капелюх та випити келих Pimm’s".

Мешканці деяких районів Лондона розповідають, що в їхніх квартирах температура тримається не нижче 27°C навіть уночі, що викликає задуху, виснаження та головний біль.

За даними державної групи з питань посухи, п’ять регіонів Англії перебувають у стані посухи, ще шість — у стані затяжної сухої погоди. Це вже впливає на врожайність сільгоспкультур, скорочує корми для худоби, завдає шкоди водно-болотним угіддям і дикій природі, а також збільшує ризик лісових пожеж.

Нагадаємо, нинішнє літо у Великій Британії стало одним із найспекотніших за останні десятиліття: червень був рекордно теплим, а липень увійшов у п’ятірку найгарячіших з початку спостережень. Експерти попереджають, що зміна клімату посилює екстремальні погодні явища, зокрема тривалі періоди спеки та посухи.

Як повідомляв Фокус, смертельна сильна спека до +44 градусів випалює південну частину Європи.

Мало хмар і багато сонця: Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спека.