Температура понад 40 градусів: південь Європи потерпає від спеки, вчені попереджають про небезпеку

Смертельна сильна спека до +44 градусів випалює південну частину Європи, через що вчені б'ють на сполох, оскільки найближчими днями ситуація не покращиться. Дослідники попереджають, що аномальна температура підживлює масштабні лісові пожежі, що вже охопили Середземномор'я.

Через аномальну спеку в Європі також відомо про жертв, зокрема в Італії, де через тепловий удар загинув 4-річний хлопчик. Для семи великих міст Італії, включно з Болоньєю та Флоренцією, було оголошено "червоний" рівень небезпеки. Про ситуацію в європейських країнах розповіло видання The Guardian увечері 11 серпня.

Складна ситуація через спеку виникла також у Франції, де у понеділок, 11 серпня, більше половини країни перебувало під попередженням про спеку. Водночас французькі синоптики попереджають, що у понеділок і вівторок, ймовірно, будуть побиті рекорди спеки, оскільки температура на південному заході перевищить 42 градуси. У вихідні рекордну температуру в країні зафіксували в селі Турб, поблизу Безьє: там вона піднялася до +41,4.

Загалом 12 з 96 адміністративних одиниць на материку перебували під найвищим — "червоним" — попередженням, пише видання.

Аномальна спека спричиняє масштабні пожежі

Getty Images | пожежник на тлі сильного займання в Іспанії

Спека, посуха та сильний вітер стали причинами пожеж, які сколихнули південні країни Європи. Як розповідало видання Daily Mail, масштабні пожежі охопили Францію, Іспанію, Португалію та Грецію, де влада евакуювала людей через серйозну небезпеку.

У Франції у неділю рятувальники взяли під контроль найбільшу з 1949 року пожежу. Внаслідок цього загинула людина, ще 20 вогнеборців та 5 цивільних отримали поранення.

Масштабні пожежі охопили Балкани, де у понеділок вогнеборцям вдалося загасити сильну пожежу поблизу Спліта. Лісові пожежі у Чорногорії та Албанії також змусили багатьох людей покинути свої домівки. Лісові пожежі в Іспанії також загрожують об'єкту світової спадщини Лас-Медулас в Ель-Бьєрсо.

При цьому дослідники вважають, що така ситуація була очікуваною. Крістіна Сантін Нуньо, науковиця з Національної ради досліджень Іспанії, пояснила, що до загострення ситуації призвела волога весна, яка сприяла росту рослин. Після цього настала екстремальна спека, сильні вітри та тривалі періоди без дощів.

"Якщо додати до цього відносно високу ймовірність того, що іскра може десь запалити вогонь… ми маємо всі складові для "коктейлю Молотова", який ми бачимо зараз", — розповіла вчена.

Також 11 серпня Світлана Краковська в інтерв'ю Олексію Суханову розповіла, що на українців чекають суттєві зміни клімату, зокрема літо може тривати до 150 днів на рік.

Нагадаємо, 8 серпня у CNN повідомили, що у Каліфорнії знову вирують лісові пожежі, через що тисячі людей отримали попередження про евакуацію.