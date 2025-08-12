Температура более 40 градусов: юг Европы страдает от жары, ученые предупреждают об опасности

Смертельная сильная жара до +44 градусов выжигает южную часть Европы, из-за чего ученые бьют тревогу, поскольку в ближайшие дни ситуация не улучшится. Исследователи предупреждают, что аномальная температура подпитывает масштабные лесные пожары, которые уже охватили Средиземноморье.

Related video

Из-за аномальной жары в Европе также известно о жертвах, в частности в Италии, где из-за теплового удара погиб 4-летний мальчик. Для семи крупных городов Италии, включая Болонью и Флоренцию, был объявлен "красный" уровень опасности. О ситуации в европейских странах рассказало издание The Guardian вечером 11 августа.

Сложная ситуация из-за жары возникла также во Франции, где в понедельник, 11 августа, более половины страны находилось под предупреждением о жаре. В то же время французские синоптики предупреждают, что в понедельник и вторник, вероятно, будут побиты рекорды жары, поскольку температура на юго-западе превысит 42 градуса. В выходные рекордную температуру в стране зафиксировали в деревне Турб, вблизи Безье: там она поднялась до +41,4.

Всего 12 из 96 административных единиц на материке находились под самым высоким — "красным" — предупреждением, пишет издание.

Аномальная жара вызывает масштабные пожары

Getty Images | пожарный на фоне сильного возгорания в Испании

Жара, засуха и сильный ветер стали причинами пожаров, которые всколыхнули южные страны Европы. Как рассказывало издание Daily Mail, масштабные пожары охватили Францию, Испанию, Португалию и Грецию, где власти эвакуировали людей из-за серьезной опасности.

Во Франции в воскресенье спасатели взяли под контроль крупнейший с 1949 года пожар. В результате этого погиб человек, еще 20 пожарных и 5 гражданских получили ранения.

Масштабные пожары охватили Балканы, где в понедельник пожарным удалось потушить сильный пожар вблизи Сплита. Лесные пожары в Черногории и Албании также заставили многих людей покинуть свои дома. Лесные пожары в Испании также угрожают объекту мирового наследия Лас-Медулас в Эль-Бьерсо.

При этом исследователи считают, что такая ситуация была ожидаемой. Кристина Сантин Нуньо, ученая из Национального совета исследований Испании, объяснила, что к обострению ситуации привела влажная весна, которая способствовала росту растений. После этого наступила экстремальная жара, сильные ветры и длительные периоды без дождей.

"Если добавить к этому относительно высокую вероятность того, что искра может где-то зажечь огонь... мы имеем все составляющие для "коктейля Молотова", который мы видим сейчас", — рассказала ученая.

Также 11 августа Светлана Краковская в интервью Алексею Суханову рассказала, что украинцев ждут существенные изменения климата, в частности лето может длиться до 150 дней в году.

Напомним, 8 августа в CNN сообщили, что в Калифорнии снова бушуют лесные пожары, из-за чего тысячи людей получили предупреждение об эвакуации.