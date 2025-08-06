Масштабные лесные пожары в южной Европе: эвакуируют туристов, есть погибшие (видео)

Южная Европа столкнулась с волной разрушительных лесных пожаров, охвативших Францию, Испанию, Португалию и Грецию. Из-за жары, засухи и сильного ветра эвакуируют туристов и местных жителей, погиб по меньшей мере один человек.

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Как сообщает Daily Mail, в нескольких регионах Европы бушуют масштабные лесные пожары, вызванные аномальной жарой и засухой. Самая острая ситуация — в департаменте Од на юге Франции, где огонь охватил территорию площадью 13 тысяч гектаров, что соответствует размеру Парижа. Пожар уничтожил по меньшей мере 25 зданий.

В результате возгорания погибла 65-летняя женщина, которая отказалась эвакуироваться из своего дома. Еще два человека получили травмы, один из них находится в критическом состоянии с ожогами. Семеро спасателей получили ранения во время тушения.

Более 1 500 пожарных при поддержке авиации борются с пламенем, которое распространяется между городами Каркассон и Нарбонна. По словам представителей префектуры, полная ликвидация огня может занять несколько дней. К операции также привлечено около 100 правоохранителей.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан к осторожности, подчеркнув, что в борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы.

В то же время на юге Испании эвакуируют туристов из популярного курортного региона Тарифа в Андалусии. Пожар, который начался в кемпинге Торре-ла-Пенья, быстро охватил гористую местность и лесные массивы, приблизившись к автомагистрали и природному парку Эстречо.

Ветер силой до 25 км/ч способствовал распространению пламени. Зоны отдыха, пляжные бары, гостиницы и кемпинги были оперативно эвакуированы. К тушению привлечены пять вертолетов, несколько самолетов с водосливными системами, а также наземные спасательные подразделения.

В Португалии пожары распространились на горный район Ароука и национальный парк Пенеда-Жереш. Только в Пенамакоре огонь уничтожил 3 тысячи гектаров леса. Бороться со стихией помогают сотни пожарных и авиация.

В Греции, где температура достигала 44°C, огонь вышел из-под контроля в нескольких приморских районах неподалеку Афин. Эвакуационные сообщения получили жители населенных пунктов вблизи столицы. Более 140 спасателей и десятки воздушных единиц направлены на борьбу с огнем.

Эти лесные пожары стали самыми масштабными этим летом в южной Европе. По мнению климатологов, частота и интенсивность таких катастроф будут расти из-за глобального потепления, засухи и человеческого фактора.

Как сообщал Фокус, в июне Европу охватила волна лесных пожаров и изнуряющей жары.

В Турции бушуют апокалиптические лесные пожары, рекордная жара до 50 °C, есть погибшие.