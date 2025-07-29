Ад в Турции: бушуют апокалиптические лесные пожары, рекордная жара до 50 °C, есть погибшие

Лесные пожары в Турции вспыхнули с новой силой из-за экстремальной жары. Пламя охватило северо-западные регионы страны, вызвав эвакуацию людей и десятки погибших.

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Вследствие рекордной жары до 50 °C в Турции бушуют масштабные лесные пожары, которые власти уже называют апокалиптическими, сообщает The Independent. Огонь охватил тысячи гектаров, заставив тысячи жителей покинуть свои дома, а десятки людей погибли.

По словам турецких властей, горят леса Турции неподалеку Бурсы — четвертого по величине города страны. Здесь бушуют лесные пожары, которые охватили по меньшей мере 3 тысячи гектаров. Борьбу с огнем ведут более 1 тыс 100 пожарных. Из-за пламени была закрыта стратегическая автомагистраль в Анкару.

Жертвы и пострадавшие

Официально подтверждена гибель по меньшей мере 14 человек, среди которых — спасатели и лесники. Один из пожарных умер от сердечного приступа, сообщил мэр Бурсы Мустафа Бозбей. В нескольких сельских районах пришлось провести эвакуацию людей — по меньшей мере 1 тыс 765 человек были вывезены из зон опасности, передает Anadolu.

Парламентарий Орхан Сарыбал назвал события "апокалипсисом". Он отметил, что пожары уничтожают не только леса, но и фермы, животноводческие хозяйства и целые населенные пункты. Телевизионные кадры из региона демонстрируют выжженные территории, которые ранее были покрыты густым сосновым лесом.

Температуры и горящие гектары

Рекордная жара в Турции достигла 50,5 °C в городе Ширнак**, что стало самым высоким температурным показателем в истории наблюдений. Как сообщило турецкое Главное управление метеорологии, температура растет еще на 10 °C во многих регионах. Такие экстремальные погодные условия затрудняют тушение пожаров и способствуют распространению пламени.

По словам министра сельского хозяйства и лесного хозяйства Ибрагима Юмакли, в субботу только за сутки пожарные потушили 76 возгораний — 28 в лесах, 48 в сельской местности. Худшая ситуация зафиксирована в северо-западных регионах, в частности в Карабюке, где апокалиптические пожары бушуют со вторника.

Действия правительства

Правительство объявило провинции Измир и Биледжик зонами стихийного бедствия, сообщает Reuters. Министр Юмакли подчеркнул важность профилактики: "Лучший способ потушить пожар — предотвратить его возникновение", — отметил он в обращении к гражданам.

С начала июня в стране задержаны 149 подозреваемых в причинении пожаров, из них 38 уже арестованы. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства в Анкаре. Еще в отношении 61 человека принято решение о судебном контроле, отмечает Anadolu.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших спасателей в пожаре в Эскишехире, где огонь унес жизни пяти волонтеров AKUT и пяти работников лесного хозяйства. Кроме того, из-за сильного обезвоживания погибли двое военных в Хатае. Все эти трагедии, по словам Эрдогана, станут предметом тщательного расследования.

Причины и профилактика пожаров

Лесные пожары в Турции вспыхивают ежегодно, однако последние недели обозначились беспрецедентной жарой в 50 °C и рядом возгораний, которые приобрели масштабы чрезвычайной ситуации. По словам экспертов, изменение климата, засуха и человеческий фактор являются основными причинами стремительного распространения огня. Турция мобилизовала десятки самолетов, вертолетов, дронов и спасательных служб для преодоления последствий ада, который охватил лесные районы страны.

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