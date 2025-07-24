Лесные пожары охватили Кипр: дома и автомобили стали ловушкой для людей (видео)

Лесные пожары на острове вышли из-под контроля. Туристические регионы у Лимассола были охвачены огнем. Сгорели целые деревни.

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Вышедшие из-под контроля лесные пожары на Кипре обрушились на туристический город: два человека сгорели заживо, пытаясь выбраться из машины, а роскошные виллы превратились в пепел. Были эвакуированы сотни человек, пишет Daily Mail.

Лесные пожары на Кипре

Пожар, вспыхнувший около полудня 23 июля, уничтожил не менее 100 квадратных километров винодельческого региона к северу от города Лимассол. По состоянию на утро 24 июля несколько очагов пожара все еще были активны.

Два человека были найдены мертвыми в сгоревшем автомобиле, оказавшемся в ловушке огня.

По данным полиции, пострадали по меньшей мере 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Количество жертв будет больше, так как огнем уничтожены целые деревни. Так, поселок Суни на южной стороне горного хребта Троодос сгорел дотла.

Власти заявили, что пока рано давать точную оценку ущербу или причинам пожара.

"Речь идет об очень сильном ветре с порывами, которые постоянно менялись", — сообщил представитель пожарной охраны Андреас Кеттис.

В среду температура на острове достигла пика в 43 градуса по Цельсию, в связи с чем был объявлен желтый уровень погодной опасности. В четверг было объявлено новое янтарное предупреждение: ожидается, что максимальная температура достигнет 44 градусов Цельсия — самая высокая температура в этом году.

На Кипре выгорели целые поселки

Кипр запросил помощь через механизм гражданской защиты Европейского союза. Ожидается, что Испания направит два самолета в четверг, сообщил представитель правительства Константинос Летимбиотис. Иордания также пообещала оказать помощь.

Страна столкнулась с затяжной засухой, в результате чего скудные водные ресурсы оказались на критически низком уровне. Пострадавший район расположен к северу от водохранилища Курис на Кипре, крупнейшего на острове. В среду оно было заполнено всего на 15,5%.

Кипр запросил помощь у ЕС, чтобы справиться с лесными пожарами Фото: Соцсети

Также мощные лесные пожары бушуют в Турции. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в среду, что в ходе борьбы с лесным пожаром погибли около 10 спасателей.

По словам Юмаклы, по меньшей мере 24 пожарных оказались в огненной ловушке, когда ветер внезапно изменил направление и погнал пламя в их сторону.

Пожар вспыхнул в районе Сейитгази города Эскишехир 22 июля, а затем распространился на соседний район Ихсание города Афьонкарахисар, что вызвало масштабную операцию с участием как наземных, так и воздушных пожарных расчетов.

Огонь быстро охватил густые сосновые леса. Предварительное расследование предполагает, что причиной пожара могла стать неисправность линии электропередачи, хотя не исключается и версия поджога.

Напомним, в начале июля лесные пожары вспыхнули на острове Крит, популярном у туристов со всего мира. Тысячи людей были эвакуированы.

Также Фокус писал, что на этой неделе в Украине будет жарко и сухо в большинстве регионов.