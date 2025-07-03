Крит в огне: тысячи туристов эвакуируют из-за катастрофических лесных пожаров (видео)

Быстро распространяющийся лесной пожар на греческом острове Крит стал причиной масштабной эвакуации туристов. Пожар, вспыхнувший в горах между деревнями Ферма, Ахила и Агия Фота во вторник вечером, был подхвачен сильным ветром и вчера охватил прибрежные районы Крита с отелями.

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Власти заявили, что эвакуация была объявлена ​​в трех местах за пределами порта Иерапетра на южном побережье острова, поскольку пожар вышел из-под контроля в ночь на 3 июля, пишет Daily Mail.

Пожары уничтожают Крит

Около 230 пожарных работали в этом районе всю ночь, пытаясь сдержать пожар. Помогали им десять пожарных самолетов.

Сообщения о количестве эвакуированных людей разнятся, но президент ассоциации отельеров сегодня утром сообщил, что 5000 человек, в основном иностранные туристы, были выселены из домов и отелей в одном из самых популярных мест отдыха в Греции .

Представители пожарной бригады и представители гражданской обороны на данный момент подтвердили, что около 1500 эвакуированных были вынуждены покинуть свои жилища. Других, оказавшихся на пляже, увезли лодки и спасательные суда.

"Это очень сложная ситуация. Пожар очень трудно сдержать. Прямо сейчас они не могут его сдержать", — сказал Нектариос Пападакис, представитель гражданской обороны регионального управления.

Лесные пожары на Крите

Пожарные и спасатели сообщили, что причиной возгорания стали сильные и непредсказуемые ветры. "Он постоянно кружится, постоянно меняет направление, и, к сожалению, огонь перемещается. Это трагедия!" — сказал один из них.

Ужасные лесные пожары возникли на фоне аномальной жары, из-за которой изнывает большая часть континентальной Европы. По имеющимся данным, в результате пожара погибло не менее восьми человек.

В Испании температура поднялась значительно выше 40 градусов по Цельсию, что спровоцировало еще один пожар в сельскохозяйственном районе Каталонии во вторник днем, в результате которого погибли два человека.

Греция, расположенная на самом юге Европы, часто страдает от лесных пожаров в жаркое и сухое лето. Однако власти считают, что быстро меняющийся климат стал причиной возникновения более разрушительных пожаров в последние годы.

Лесные пожары разгорелись на Крите Фото: protothema.gr

Риск дальнейшего распространения лесных пожаров на Крите и в других местах возрос, поскольку синоптики предупредили, что в Греции ожидается жаркая, сухая и ветреная погода в течение выходных и до следующей недели.

Температура воздуха внутри страны достигнет 38 градусов по Цельсию, а вдоль побережья установится на уровне 30 градусов по Цельсию из-за сильных ветров.

В среду аномальная жара несколько ослабила хватку в Западной Европе и начала распространяться на восток. Ожидается, что в Германии будут зафиксированы одни из самых высоких температур в этом году. Там уже обмелели реки, усложнив судоходство.

Напомним, Фокус писал о редком погодном явлении, которое из-за жары наблюдали в Португалии.

Также стало известно, когда жара придет в Украину. Только в нескольких областях температура не поднимется выше 30 градусов тепла.