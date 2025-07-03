Крит у вогні: тисячі туристів евакуюють через катастрофічні лісові пожежі (відео)

Лісова пожежа на грецькому острові Крит, що швидко поширюється, стала причиною масштабної евакуації туристів. Пожежа, що спалахнула в горах між селами Ферма, Ахіла й Агія Фота у вівторок увечері, була підхоплена сильним вітром і вчора охопила прибережні райони Криту з готелями.

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Влада заявила, що евакуацію було оголошено в трьох місцях за межами порту Іерапетра на південному узбережжі острова, оскільки пожежа вийшла з-під контролю в ніч на 3 липня, пише Daily Mail.

Пожежі знищують Крит

Близько 230 пожежників працювали в цьому районі всю ніч, намагаючись стримати пожежу. Допомагали їм десять пожежних літаків.

Повідомлення про кількість евакуйованих людей різняться, але президент асоціації готельєрів сьогодні вранці повідомив, що 5000 осіб, в основному іноземні туристи, були виселені з будинків і готелів в одному з найпопулярніших місць відпочинку в Греції.

Представники пожежної бригади та представники цивільної оборони наразі підтвердили, що близько 1500 евакуйованих були змушені покинути свої оселі. Інших, які опинилися на пляжі, відвезли човни і рятувальні судна.

"Це дуже складна ситуація. Пожежу дуже важко стримати. Прямо зараз вони не можуть її стримати", — сказав Нектаріос Пападакіс, представник цивільної оборони регіонального управління.

Лісові пожежі на Криті

Пожежники та рятувальники повідомили, що причиною загоряння стали сильні та непередбачувані вітри. "Він постійно крутиться, постійно змінює напрямок, і, на жаль, вогонь переміщується. Це трагедія!" — сказав один із них.

Жахливі лісові пожежі виникли на тлі аномальної спеки, через яку знемагає більша частина континентальної Європи. За наявними даними, внаслідок пожежі загинуло щонайменше вісім осіб.

В Іспанії температура піднялася значно вище 40 градусів за Цельсієм, що спровокувало ще одну пожежу в сільськогосподарському районі Каталонії у вівторок вдень, унаслідок якої загинуло двоє людей.

Греція, розташована на самому півдні Європи, часто страждає від лісових пожеж у спекотне і сухе літо. Однак влада вважає, що клімат, який швидко змінюється, став причиною виникнення більш руйнівних пожеж в останні роки.

Лісові пожежі розгорілися на Криті Фото: protothema.gr

Ризик подальшого поширення лісових пожеж на Криті та в інших місцях зріс, оскільки синоптики попередили, що в Греції очікують на спекотну, суху та вітряну погоду протягом вихідних і до наступного тижня.

Температура повітря всередині країни сягне 38 градусів за Цельсієм, а вздовж узбережжя встановиться на рівні 30 градусів за Цельсієм через сильні вітри.

У середу аномальна спека дещо послабила хватку в Західній Європі та почала поширюватися на схід. Очікується, що в Німеччині буде зафіксовано одні з найвищих температур цього року. Там уже обміліли річки, ускладнивши судноплавство.

Нагадаємо, Фокус писав про рідкісне погодне явище, яке через спеку спостерігали в Португалії.

Також стало відомо, коли спека прийде в Україну. Лише в кількох областях температура не підніметься вище 30 градусів тепла.