Погода в Україні: коли стане спекотно, як в Парижі, прогноз на завтра

Поки Європа потерпає від аномальної спеки, в Україні тримається досить комфортна погода. Але вже цього тижня температура підвищиться до 30 градусів.

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Липень – це найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами жаркої посушливої погоди. Середня місячна температура повітря складає +19… 25 градусів, в Карпатах: + 13… 18 градусів. Але зараз на Європу опустився тепловий купол, і вже скоро погода в Україні також зміниться, повідомляють у Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода в Україні зміниться 3 липня Фото: Скріншот

Україна опинилася в перехідній зоні між двома потужними атмосферними вихорами, що визначатиме характер погоди на початку липня. Антициклон над Західною Європою поступово посилюватиме свій вплив на територію України, тоді як активний циклон з північного сходу торкатиметься лише північно-східних та східних областей.

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що таке розташування атмосферних утворень зумовлюватиме жвавий північно-західний вітер, особливо відчутний у північно-східній частині країни. Метеорологи прогнозують помірно теплу погоду із значним підвищенням денної температури 3 липня. Погода завтра, 3 липня, ще буде досить комфортною, але вже підвищиться до 30 градусів тепла. Але вже з 4 липня погода в Україні стане спекотнішою.

"Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів. Вітер залишається рвучким", - попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Спекотно буде на Півдні, Сході та в центральних регіонах.

Менше за 30 градусів тепла буде тільки в Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Львівській та Хмельницькій областях.

Погода у Закарпатській області та в Ужгороді становитиме +34 градусів.

Погода в Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпрі та решті регіональних центрах підніметься вище +30 градусів.

"Спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів", - повідомила Діденко.

Спекотна погода в Україні збережеться до початку наступного тижня. Вже з середи, 9 липня, температура опуститься до +25 градусів тепла.

Нагадаємо, аномально спекотна погода в Європі спричинила цікаві погодні явища. Так, в Португалії спостерігали так звані "рулонні" хмари на місцевих пляжах.

Також Фокус писав про аномальний тепловий купол, який опустився на Європу, де нині панує виснажлива спека.