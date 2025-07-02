Погода в Украине: когда станет жарко, как в Париже, прогноз на завтра

Пока Европа страдает от аномальной жары, в Украине держится достаточно комфортная погода. Но уже на этой неделе температура повысится до 30 градусов.

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Июль — это самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды. Средняя месячная температура воздуха составляет +19... 25 градусов, в Карпатах: + 13... 18 градусов. Но сейчас на Европу опустился тепловой купол, и уже скоро погода в Украине также изменится, сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода в Украине изменится 3 июля Фото: Скриншот

Украина оказалась в переходной зоне между двумя мощными атмосферными вихрями, что будет определять характер погоды в начале июля. Антициклон над Западной Европой постепенно будет усиливать свое влияние на территорию Украины, тогда как активный циклон с северо-востока будет касаться только северо-восточных и восточных областей.

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что такое расположение атмосферных образований будет обусловливать оживленный северо-западный ветер, особенно ощутимый в северо-восточной части страны. Метеорологи прогнозируют умеренно теплую погоду со значительным повышением дневной температуры 3 июля. Погода завтра, 3 июля, еще будет достаточно комфортной, но уже повысится до 30 градусов тепла. Но уже с 4 июля погода в Украине станет более жаркой.

"Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей. Ветер остается порывистым", — предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Жарко будет на Юге, Востоке и в центральных регионах.

Меньше 30 градусов тепла будет только в Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях.

Погода в Закарпатской области и в Ужгороде составит +34 градусов.

Погода в Одессе, Харькове, Полтаве, Днепре и остальных региональных центрах поднимется выше +30 градусов.

"Жара подсунется ближе, лето примет стандартную форму. Но с размытыми контурами, то есть, и не прохладно, как сейчас, и без этих парижских +38 градусов", — сообщила Диденко.

Жаркая погода в Украине сохранится до начала следующей недели. Уже со среды, 9 июля, температура опустится до +25 градусов тепла.

Напомним, аномально жаркая погода в Европе вызвала интересные погодные явления. Так, в Португалии наблюдали так называемые "рулонные" облака на местных пляжах.

Также Фокус писал об аномальном тепловом куполе, который опустился на Европу, где сейчас царит изнуряющая жара.