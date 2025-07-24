Лісові пожежі охопили Кіпр: будинки та автомобілі стали пасткою для людей (відео)

Лісові пожежі на острові вийшли з-під контролю. Туристичні регіони біля Лімассола були охоплені вогнем. Згоріли цілі села.

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Лісові пожежі на Кіпрі, що вийшли з-під контролю, обрушилися на туристичне місто: двоє людей згоріли живцем, намагаючись вибратися з машини, а розкішні вілли перетворилися на попіл. Було евакуйовано сотні людей, пише Daily Mail.

Лісові пожежі на Кіпрі

Пожежа, що спалахнула близько полудня 23 липня, знищила щонайменше 100 квадратних кілометрів виноробного регіону на північ від міста Лімассол. Станом на ранок 24 липня кілька осередків пожежі все ще були активні.

Двох людей було знайдено мертвими в згорілому автомобілі, що опинився в пастці вогню.

За даними поліції, постраждали щонайменше 10 осіб, двоє з них перебувають у важкому стані. Кількість жертв буде більшою, оскільки вогнем знищено цілі села. Так, селище Суні на південному боці гірського хребта Троодос згоріло вщент.

Влада заявила, що поки зарано давати точну оцінку збиткам або причинам пожежі.

"Йдеться про дуже сильний вітер із поривами, які постійно змінювалися", — повідомив представник пожежної охорони Андреас Кеттіс.

У середу температура на острові досягла піку в 43 градуси за Цельсієм, у зв'язку з чим було оголошено жовтий рівень погодної небезпеки. У четвер було оголошено нове бурштинове попередження: очікується, що максимальна температура сягне 44 градусів Цельсія — найвища температура цього року.

На Кіпрі вигоріли цілі селища

Кіпр запросив допомогу через механізм цивільного захисту Європейського союзу. Очікується, що Іспанія направить два літаки в четвер, повідомив представник уряду Константінос Летімбіотіс. Йорданія також пообіцяла надати допомогу.

Країна зіткнулася із затяжною посухою, внаслідок чого мізерні водні ресурси опинилися на критично низькому рівні. Постраждалий район розташований на північ від водосховища Куріс на Кіпрі, найбільшого на острові. У середу воно було заповнене лише на 15,5%.

Кіпр запросив допомогу у ЄС, щоб впоратися з лісовими пожежами Фото: Соцсети

Також потужні лісові пожежі вирують у Туреччині. Міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмакли повідомив у середу, що під час боротьби з лісовою пожежею загинуло близько 10 рятувальників.

За словами Юмакли, щонайменше 24 пожежники опинилися у вогняній пастці, коли вітер раптово змінив напрямок і погнав полум'я в їхній бік.

Пожежа спалахнула в районі Сейїтгазі міста Ескішехір 22 липня, а потім поширилася на сусідній район Іхсаніє міста Афьонкарахісар, що спричинило масштабну операцію за участю як наземних, так і повітряних пожежних розрахунків.

Вогонь швидко охопив густі соснові ліси. Попереднє розслідування припускає, що причиною пожежі могла стати несправність лінії електропередачі, хоча не відкидається і версія підпалу.

Нагадаємо, на початку липня лісові пожежі спалахнули на острові Крит, популярному у туристів з усього світу. Тисячі людей були евакуйовані.

Також Фокус писав, що цього тижня в Україні буде спекотно і сухо в більшості регіонів.