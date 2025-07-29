Пекло в Туреччині: вирують апокаліптичні лісові пожежі, рекордна спека до 50 °C, є загиблі

Лісові пожежі в Туреччині спалахнули з новою силою через екстремальну спеку. Полум’я охопило північно-західні регіони країни, спричинивши евакуацію людей і десятки загиблих.

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Внаслідок рекордної спеки до 50 °C в Туреччині вирують масштабні лісові пожежі, які влада вже називає апокаліптичними, повідомляє The Independent. Вогонь охопив тисячі гектарів, змусивши тисячі жителів залишити свої домівки, а десятки людей загинули.

За словами турецької влади, палають ліси Туреччини неподалік Бурси – четвертого за розміром міста країни. Тут вирують лісові пожежі, які охопили щонайменше 3 тисячі гектарів. Боротьбу з вогнем ведуть понад 1 тис 100 пожежників. Через полум’я було закрито стратегічну автомагістраль до Анкари.

Жертви та постраждалі

Офіційно підтверджено загибель щонайменше 14 людей, серед яких – рятувальники та лісники. Один із пожежників помер від серцевого нападу, повідомив мер Бурси Мустафа Бозбей. У кількох сільських районах довелося провести евакуацію людей – щонайменше 1 тис 765 осіб було вивезено з зон небезпеки, передає Anadolu.

Парламентар Орхан Сарибал назвав події "апокаліпсисом". Він зазначив, що пожежі знищують не лише ліси, а й ферми, тваринницькі господарства та цілі населені пункти. Телевізійні кадри з регіону демонструють випалені території, які раніше були вкриті густим сосновим лісом.

Температури та палаючи гектари

Рекордна спека в Туреччині досягла 50,5 °C у місті Ширнак**, що стало найвищим температурним показником в історії спостережень. Як повідомило турецьке Головне управління метеорології, температура зростає ще на 10 °C у багатьох регіонах. Такі екстремальні погодні умови ускладнюють гасіння пожеж і сприяють поширенню полум’я.

За словами міністра сільського господарства та лісового господарства Ібрагіма Юмаклі, у суботу лише за добу пожежники загасили 76 загорянь – 28 у лісах, 48 у сільській місцевості. Найгірша ситуація зафіксована в північно-західних регіонах, зокрема в Карабюку, де апокаліптичні пожежі вирують з вівторка.

Дії уряду

Уряд оголосив провінції Ізмір та Біледжик зонами стихійного лиха, повідомляє Reuters. Міністр Юмаклі наголосив на важливості профілактики: "Найкращий спосіб загасити пожежу – запобігти її виникненню", – зазначив він у зверненні до громадян.

З початку червня в країні затримано 149 підозрюваних у спричиненні пожеж, з них 38 вже заарештовано. Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган після засідання уряду в Анкарі. Ще щодо 61 особи ухвалено рішення про судовий контроль, зазначає Anadolu.

Президент також висловив співчуття родинам загиблих рятувальників у пожежі в Ескішехірі, де вогонь забрав життя п’яти волонтерів AKUT і п’яти працівників лісового господарства. Окрім того, через сильне зневоднення загинули двоє військових у Хатаї. Усі ці трагедії, за словами Ердогана, стануть предметом ретельного розслідування.

Причини та профілактика пожеж

Лісові пожежі в Туреччині спалахують щороку, однак останні тижні позначилися безпрецедентною спекою в 50 °C та низкою загорянь, що набули масштабів надзвичайної ситуації. За словами експертів, зміна клімату, посуха та людський фактор є основними причинами стрімкого поширення вогню. Туреччина мобілізувала десятки літаків, гелікоптерів, дронів і рятувальних служб для подолання наслідків пекла, яке охопило лісові райони країни.

Нещодавно Фокус повідомляв про пожежі в Європі, у яких горять популярні туристичні курорти від Італії до Греції.

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