Масштабні лісові пожежі в південній Європі: евакуюють туристів, є загиблі (відео)

Південна Європа зіткнулася з хвилею руйнівних лісових пожеж, що охопили Францію, Іспанію, Португалію та Грецію. Через спеку, посуху та сильний вітер евакуюють туристів і місцевих жителів, загинула щонайменше одна людина.

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Як повідомляє Daily Mail, у кількох регіонах Європи вирують масштабні лісові пожежі, спричинені аномальною спекою та посухою. Найгостріша ситуація – у департаменті Од на півдні Франції, де вогонь охопив територію площею 13 тисяч гектарів, що відповідає розміру Парижа. Пожежа знищила щонайменше 25 будівель.

Унаслідок займання загинула 65-річна жінка, яка відмовилася евакуюватися зі свого будинку. Ще дві особи зазнали травм, одна з них перебуває в критичному стані з опіками. Семеро рятувальників отримали поранення під час гасіння.

Понад 1 500 пожежників за підтримки авіації борються з полум’ям, яке поширюється між містами Каркассон і Нарбонна. За словами представників префектури, повна ліквідація вогню може тривати кілька днів. До операції також залучено близько 100 правоохоронців.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав громадян до обережності, підкресливши, що в боротьбу зі стихією мобілізовано всі ресурси.

Водночас на півдні Іспанії евакуйовують туристів із популярного курортного регіону Таріфа в Андалусії. Пожежа, яка почалася у кемпінгу Торре-ла-Пенья, швидко охопила гористу місцевість і лісові масиви, наблизившись до автомагістралі та природного парку Естречо.

Вітер силою до 25 км/год сприяв розповсюдженню полум’я. Зони відпочинку, пляжні бари, готелі та кемпінги були оперативно евакуйовані. До гасіння залучено п’ять гелікоптерів, кілька літаків з водозливними системами, а також наземні рятувальні підрозділи.

У Португалії пожежі поширилися на гірський район Ароука та національний парк Пенеда-Жереш. Лише в Пенамакорі вогонь знищив 3 тисячі гектарів лісу. Боротися зі стихією допомагають сотні пожежників і авіація.

У Греції, де температура сягала 44°C, вогонь вийшов з-під контролю в кількох приморських районах неподалік Афін. Евакуаційні повідомлення отримали мешканці населених пунктів поблизу столиці. Понад 140 рятувальників і десятки повітряних одиниць спрямовані на боротьбу з вогнем.

Ці лісові пожежі стали наймасштабнішими цього літа в південній Європі. На думку кліматологів, частота та інтенсивність таких катастроф зростатимуть через глобальне потепління, посухи та людський фактор.

Як повідомляв Фокус, у червні Європу охопила хвиля лісових пожеж і виснажливої спеки.

У Туреччині вирують апокаліптичні лісові пожежі, рекордна спека до 50 °C, є загиблі.