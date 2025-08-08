И года не прошло: в Калифорнии снова бушуют лесные пожары (видео)

Лесной пожар бушует в горах к северу от Лос-Анджелеса. И уже тысячи людей получили распоряжение об эвакуации. Так как пожарным удалось локализовать его на 0%.

Лесной пожар в горах к северу от Лос-Анджелеса вспыхнул днем 7 августа. Распространению огня способствует изнуряющая жара и сухой порывистый ветер, пишет CNN.

В США опять сезон лесных пожаров

По данным пожарной службы округа Вентура, пожар в Каньоне начался в четверг около 13:30 и уже к вечеру охватил более 2000 гектаров. Огонь распространялся на восток, и на тот момент его удалось локализовать на 0%.

Пожар, бушующий в Калифорнии, каждые две секунды выжигает площадь, превышающую футбольное поле. При такой скорости распространения огонь мог бы уничтожить территорию размером с Центральный парк Нью-Йорка менее чем за 25 минут.

Пожар бушует к югу от озера Пиру, водохранилища, расположенного в Национальном лесу Лос-Падрес, и вдоль границы округов Вентура и Лос-Анджелес, примерно в 80 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

По данным пожарных, полученным в четверг вечером , в округе Лос-Анджелес эвакуировано около 2700 жителей, а 700 строений находятся под предписанием об эвакуации . Еще 14 000 жителей и 5000 строений находятся под предупреждением об эвакуации.

Калифорния снова горит Фото: AccuWeather

На месте работали 250 пожарных, которые координировали свои действия с вертолетами и другой авиационной поддержкой.

Глава округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер, представляющая округ, призвала жителей к эвакуации.

"Экстремальная жара и низкая влажность в нашем северном округе создали опасные условия, при которых пламя может распространяться с пугающей скоростью. Если спасатели говорят вам уйти, уходите без колебаний", — заявил Баргер.

8 августа ожидается еще благоприятная погода для распространения пожаров: температура поднимется до 32-38 градусов Цельсия, что более чем на 10 градусов выше нормы, ожидается сильный ветер и никаких дождей.

Где еще в США бушуют пожары

Пожар в каньоне произошел вскоре после того, как сильный лесной пожар в Центральной Калифорнии стал крупнейшим лесным пожаром штата в этом году , угрожая сотням домов и вызывая пожары в Национальном лесу Лос-Падрес.

Масштабные пожары бушуют и в соседних штатах. Пожар "Дрэгон Браво" в Аризоне все еще пылает у северного края Гранд-Каньона. Этот мегапожар стал одним из крупнейших в истории Аризоны после того, как его спровоцировал удар молнии 4 июля. Он уничтожил десятки строений, включая исторический отель , и стал настолько интенсивным, что порой создавал собственную погоду .

Пожар в каньоне Монро в штате Юта стал крупнейшим в этом году в штате: по состоянию на четверг пожар уничтожил около 26000 гектаров. И синоптики говорят, что сезон лесных пожаров в США далек от завершения.

Напомним, только в январе 2025 года в пожарах, уничтожающих Лос-Анджелес, сгорел один из самых дорогих особняков США, который появлялся в сериале "Наследники".

А звезды и селебрити даже нанимали частных пожарных, чтобы спасти свою дорогую недвижимость от огня.