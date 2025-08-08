І року не минуло: у Каліфорнії знову вирують лісові пожежі (відео)

Лісова пожежа вирує в горах на північ від Лос-Анджелеса. І вже тисячі людей отримали розпорядження про евакуацію. Бо пожежникам вдалося локалізувати її на 0%.

Related video

Лісова пожежа в горах на північ від Лос-Анджелеса спалахнула вдень 7 серпня. Поширенню вогню сприяє виснажлива спека і сухий поривчастий вітер, пише CNN.

У США знову сезон лісових пожеж

За даними пожежної служби округу Вентура, пожежа в Каньйоні почалася в четвер близько 13:30 і вже до вечора охопила понад 2000 гектарів. Вогонь поширювався на схід, і на той момент його вдалося локалізувати на 0%.

Пожежа, що вирує в Каліфорнії, кожні дві секунди випалює площу, що перевищує футбольне поле. За такої швидкості поширення вогонь міг би знищити територію розміром із Центральний парк Нью-Йорка менш ніж за 25 хвилин.

Пожежа вирує на південь від озера Піру, водосховища, розташованого в Національному лісі Лос-Падрес, і вздовж кордону округів Вентура і Лос-Анджелес, приблизно за 80 км на північний захід від центру Лос-Анджелеса.

За даними пожежників, отриманими в четвер увечері, в окрузі Лос-Анджелес евакуйовано близько 2700 жителів, а 700 будівель перебувають під приписом про евакуацію. Ще 14 000 жителів і 5000 будівель перебувають під попередженням про евакуацію.

Каліфорнія знову горить Фото: AccuWeather

На місці працювали 250 пожежників, які координували свої дії з вертольотами та іншою авіаційною підтримкою.

Глава округу Лос-Анджелес Кетрін Баргер, яка представляє округ, закликала жителів до евакуації.

"Екстремальна спека і низька вологість у нашому північному окрузі створили небезпечні умови, за яких полум'я може поширюватися з лякаючою швидкістю. Якщо рятувальники кажуть вам піти, йдіть без вагань", — заявив Баргер.

8 серпня очікується ще сприятлива погода для поширення пожеж: температура підніметься до 32-38 градусів Цельсія, що на понад 10 градусів вище за норму, очікується сильний вітер і жодних дощів.

Де ще у США вирують пожежі

Пожежа в каньйоні сталася незабаром після того, як сильна лісова пожежа в Центральній Каліфорнії стала найбільшою лісовою пожежею штату цього року, загрожуючи сотням будинків і спричиняючи пожежі в Національному лісі Лос-Падрес.

У США знову сезон лісових пожеж

Масштабні пожежі вирують і в сусідніх штатах. Пожежа "Дрегон Браво" в Аризоні все ще палає біля північного краю Гранд-Каньйону. Ця мегапожежа стала однією з найбільших в історії Аризони після того, як її спровокував удар блискавки 4 липня. Вона знищила десятки будівель, включно з історичним готелем, і стала настільки інтенсивною, що часом створювала власну погоду.

Пожежа в каньйоні Монро в штаті Юта стала найбільшою цього року в штаті: станом на четвер пожежа знищила близько 26000 гектарів. І синоптики кажуть, що сезон лісових пожеж у США далекий від завершення.

Нагадаємо, тільки в січні 2025 року в пожежах, що знищують Лос-Анджелес, згорів один із найдорожчих особняків США, який з'являвся в серіалі "Спадкоємці".

А зірки та селебріті навіть наймали приватних пожежників, щоб врятувати свою дорогу нерухомість від вогню.