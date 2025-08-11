Весна в феврале и до 180 дней лета: украинцев ждут существенные изменения климата (видео)

По прогнозам климатологов, к середине XXI века лето на большинстве территории Украины будет длиться более 150 дней в году, местами — до 180. При этом по самым жестким прогнозам часть Одесской области может "опустыниться".

Украинский климатолог, участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказала в интервью ведущему Алексею Суханову, опубликованном на YouTube-канале "Говорит Суханов", что дальнейшее изменение климата может происходить по более жесткому и более мягкому сценарию. Все будет зависеть от того, как человечество будет вести свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии использовать и насколько много выбрасывать парниковых газов.

Специалист рассказала, что в будущем в южных регионах прогнозируется повышение среднесуточной температуры ориентировочно на 2 градуса: до +28...+30 и выше. В Днепропетровской и Харьковский области к середине века летом в среднем за сутки ожидается 24-26 градусов тепла, в западных областях — 18-20 градусов. В Карпатах возможны +12...+14, однако для высокогорного климата это достаточно высокий среднесуточный показатель.

Лето в Украине удлинится: сухой климат доберется до Киева

По прогнозам климатологов, к 2040 году больше осадков будет фиксироваться во Львовской области и Карпатах, а Крым, Одесская, Николаевская, Донецкая области будут страдать от засух. Краковская отметила, что сухость климата будет "добивать" даже до Киевщины. По более жесткому прогнозу на юге Одесской области может произойти "опустынивание".

По словам специалиста, изменения климата уже можно заметить по экстремальным погодным явлениям в Украине, как-то град "размером с яйцо", паводки, смерчи, масштабные пожары и шквальные ветры.

Краковская также привела данные по среднесуточной температуре за год в Киеве и прогнозы на ближайшие десятилетия. Если в период с 1991 по 2020 годы в среднем за год суточная температура в столице составляла +8,1 градуса, то с 2021 по 2040 год климатологи предусматривают ее повышение до +9 градусов. При этом в сию пору среднесуточная температура приблизится к 0 градусов. Летом же максимальная среднесуточная температура в Киеве "при мягком сценарии" составит +26 вместо сегодняшних +25, а при худшем — может вырасти еще на несколько градусов.

Какой будет зима в Украине

По "хорошему" сценарию в 2040 году вегетационный период (то есть весна) в большинстве украинских регионов будет наступать на 50-й день года — ориентировочно в феврале. При этом в Крыму и Одесской области, по данным климатологов, зимы фактически не будет вообще — весна будет наступать на 20-й день, в конце января.

Климатолог утвердительно ответила на замечание Алексея Суханова, что с зимой украинцы в будущем должны попрощаться.

Напомним, в Турции 26 июля зафиксировали рекордную температуру для Европы. Воздух прогрелся до +50 градусов, и синоптики предупредили, что температура будет держаться выше нормы и в дальнейшем.

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в опубликованном 15 июня интервью, каким регионам Украины может угрожать затопление из-за таяния ледников. По ее словам, под угрозой регионы на юге Украины.