Мало хмар і багато сонця: Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спека (карта)

Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на тиждень. Вона попередила, що через антициклон серйозних опадів очікувати не слід, а зі спекотними ночами вже можна попрощатись.

"І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною — антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні", — зауважила експертка у своєму Telegram-каналі 12 серпня.

Погода на тиждень: прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня попередила, що по всій країні буде мало хмар та багато сонця, водночас опадів не очікується. 13 серпня стовпчики термометрів фіксуватимуть від +24 до +28 градусів. Гарячіше буде лише у південних регіонах і на Закарпатті, там повітря прогріється до 28–30 градусів тепла.

Прогноз погоди на завтра від Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр

Така погода спостерігатиметься до кінця тижня, але 17–18 серпня ще й посилиться спека. Водночас нічна температура, як повідомила Діденко, вже навряд перевищить +20 градусів, можливо, лише місцями на півдні.

Погода на тиждень у Києві

У столиці також буде сухо й сонячно. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть приблизно +15, а вдень — приблизно +25. Наприкінці тижня, як відомо з прогнозу, спека посилиться.

