Мало облаков и много солнца: Диденко рассказала, когда в Украину вернется жара (карта)

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на неделю. Она предупредила, что из-за антициклона серьезных осадков ожидать не следует, а с жаркими ночами уже можно попрощаться.

"И сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца недели над Украиной — антициклон. А это значит, что любые серьезные или легкомысленные дожди маловероятны", — отметила эксперт в своем Telegram-канале 12 августа.

Погода на неделю: прогноз от Натальи Диденко

Синоптик предупредила, что по всей стране будет мало облаков и много солнца, в то же время осадков не ожидается. 13 августа столбики термометров будут фиксировать от +24 до +28 градусов. Горячее будет только в южных регионах и на Закарпатье, там воздух прогреется до 28-30 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра Фото: Укргидрометцентр

Такая погода будет наблюдаться до конца недели, но 17-18 августа еще и усилится жара. В то же время ночная температура, как сообщила Диденко, уже вряд ли превысит +20 градусов, возможно, лишь местами на юге.

Погода на неделю в Киеве на неделю

В столице также будет сухо и солнечно. Ночью столбики термометров будут фиксировать примерно +15, а днем — примерно +25. В конце недели, как известно из прогноза, жара усилится.

