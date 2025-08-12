Будет ли еще жара в Украине до конца лета: метеоролог поделилась прогнозом на месяц

В ближайшее время согласно прогнозу погоды на Украину могут влиять эхо жары из Западной Европы, однако уже на следующей неделе, как предупредила представительница Укргидрометцентра Наталья Голеня, начнется вторжение прохлады с севера и температура упадет.

Related video

Сильной жарой считается температура от +35 до +39 градусов, а чрезвычайной — +40. Это начальница отдела метеорологических прогнозов объяснила в комментарии УНИАН, опубликованном 12 августа.

Прогноз погоды: когда ждать жару

Жара, которая царит сейчас в Западной Европе, может в течение недели повлиять на погоду в Центральной. Этот теплый воздух может распространиться на Украину после 15-18 августа. Однако эксперт подчеркнула, что этот воздух будет уже "достаточно трансформированный".

"Благодаря полю высокого давления будет прогрев воздуха до максимальных значений", — спрогнозировала она.

Голеня уточнила, что на севере и востоке столбики термометров будут фиксировать +30 градусов, а в центральных и южных регионах — местами даже от +35 до +38. На Закарпатье сильная жара установится уже с 15 августа и продержится до 20 августа.

В остальных регионах, по прогнозу погоды метеоролога, будут наблюдаться +30 градусов. Однако 16-19 августа на севере и востоке ожидается сильная жара 30-36 градусов, а на юге — до +38. В Киеве с 17 по 19 августа также столбики термометров будут фиксировать +30.

Прогноз погоды: когда начнется похолодание

Уже с 19-21 августа начнется вторжение прохладного воздуха. Эксперт предупредила, что в Украине пройдут дожди, а температура снизится.

"Будет ли это уже осень — вопрос открытый... Мы ожидаем на конец недели и в начале следующей недели жаркую погоду. И, опять же, 19-го, 20-го, 21-го снова будет переходить на вот такую, как сегодня. Это с северными процессами, северными ветрами придет снова прохладный атлантический воздух", — отметила она.

20-21 августа температура постепенно снизится и в южной части страны — с 35-38 до 28-30 градусов. Относительно погоды в Украине в дальнейшем, как пояснила Голеня, еще не известно, "будет ли это уже окончательно на осень возвращать".

Напомним, синоптик Наталья Диденко информировала, что 12 августа Украина будет находиться под влиянием антициклона Julia. По ее прогнозу погоды, в ближайшие дни температура в регионах будет комфортной, а жара может ненадолго посетить в конце недели.

Климатолог Светлана Краковская предупредила, что в будущем зимы в Украине не будет. По ее словам, по "хорошему" сценарию в 2040 году уже в конце января будет наступать весна.