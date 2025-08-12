Чи буде ще спека в Україні до кінця літа: метеорологиня поділилась прогнозом на місяць

Найближчим часом згідно з прогнозом погоди на Україну можуть впливати відлуння спеки з Західної Європи, Однак вже наступного тижня, як попередила представниця Укргідрометцентру Наталія Голеня, почнеться вторгнення прохолоди з півночі й температура впаде.

Сильною спекою вважається температура від +35 до +39 градусів, а надзвичайною — +40. Це начальниця відділу метеорологічних прогнозів пояснила у коментарі УНІАН, опублікованому 12 серпня.

Прогноз погоди: коли чекати на спеку

Спека, яка панує зараз у Західній Європі, може протягом тижня вплинути на погоду у Центральній. Це тепле повітря може поширитись на Україну після 15-18 серпня. Однак експертка підкреслила, що це повітря буде вже "досить трансформоване".

"Завдяки полю високого тиску буде прогрів повітря до максимальних значень", — спрогнозувала вона.

Голеня уточнила, що на півночі й сході стовпчики термометрів фіксуватимуть +30 градусів, а у центральних і південних регіонах — місцями навіть від +35 до +38. На Закарпатті сильна спека встановиться вже з 15 серпня й триматиметься до 20 серпня.

У решті регіонів, за прогнозом погоди метеорологині, спостерігатимуться +30 градусів. Однак 16-19 серпня на півночі й сході очікується сильна спека 30-36 градусів, а на півдні — до +38. У Києві з 17 по 19 серпня також стовпчики термометрів фіксуватимуть +30.

Прогноз погоди: коли почнеться похолодання

Вже з 19-21 серпня почнеться вторгнення прохолодного повітря. Експертка попередила, що в Україні пройдуть дощі, а температура знизиться.

"Чи це вже буде осінь — питання відкрите… Ми очікуємо на кінець тижня і на початку наступного тижня спекотну погоду. І, знову ж таки, 19-го, 20-го, 21-го знову буде переходити на ось таку, як сьогодні. Це з північними процесами, північними вітрами прийде знову прохолодне атлантичне повітря", — зауважила вона.

20-21 серпня температура поступово знизиться й у південній частині країни — з 35-38 до 28-30 градусів. Стосовно погоди в Україні надалі, як пояснила Голеня, ще не відомо, чи "це буде вже остаточно на осінь повертати".

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко інформувала, що 12 серпня Україна перебуватиме під впливом антициклону Julia. За її прогнозом погоди, найближчими днями температура у регіонах буде комфортною, а спека може ненадовго завітати наприкінці тижня.

Кліматологиня Світлана Краковська попередила, що в майбутньому зими в Україні не буде. З її слів, за "хорошим" сценарієм у 2040 році вже наприкінці січня наступатиме весна.