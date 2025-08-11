Антициклон накриє Україну: Діденко розповіла, коли очікувати на повернення спеки (карта)

У вівторок по всій території України очікується ясна та тепла погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +30 градусів залежно від регіону.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 12 серпня країна перебуватиме під впливом антициклону Julia. За її словами, після проходження холодного атмосферного фронту повітря залишатиметься комфортним. У більшості областей у денний час прогнозують +24…+28 градусів, на півдні та Закарпатті — до +30 градусів.

На сході України синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер. У Києві в цей день утримається сонячна та суха погода, а температура вдень становитиме +24…+26 градусів.

За прогнозом, найближчими днями суттєвих змін у погодних умовах не очікується. 17–18 серпня можливе посилення спеки, а з 19 серпня у більшості регіонів передбачають зниження температури. Антициклон Julia сформує умови для сухої, сонячної атмосфери з комфортними температурами.

"Найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. 17-18 серпня очікується посилення спеки, з 19-го серпня - у більшості областей України похолоднішає", — додала Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Нагадаємо, серпень в Україні традиційно залишається теплим місяцем, однак наприкінці літа нерідко спостерігаються різкі перепади температури та посилення вітру.

