Дощі, сонце і перепади температур: прогноз погоди на тиждень для всієї України

Дівчина влітку з морозивом
Спека потроху відступатиме | Фото: freepik

Цей вікенд та увесь наступний тиждень погода в Україні буде мінливою: очікуються як дощі, так і сонце, але спека з 35 градусами вже має відступити.

Про те, якою в Україні буде погода з 9 до 15 серпня, розповіла ICTV синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні на вихідні

У суботу та неділю більшість областей, окрім північної частини країни, де вночі місцями пройде короткочасний дощ з грозами, перебуватиме під впливом високого атмосферного тиску. Антициклон принесе суху теплу погоду зі слабким вітром.

У суботу, 9 серпня, температура вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів 16-21 градус, вдень 23-28 градус, на Закарпатті та в південній частині країни 28-33 градуси.

Погода на 9 серпня
У Києві та Київській області вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17, вдень 25-27. На Київщині температура вночі 13-18, вдень 23-28.

У неділю, 10 серпня, температура вночі 11-16, вдень 23-28, на Закарпатті та в південній частині країни вночі 16-21, вдень 28-33.

Погода на 10 серпня
Вдень у західні області прийдуть короткочасні дощі та грози, місцями очікуються град та шквали 15-20 м/с.

У Києві та області спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. На Київщині температура вночі 11-16, вдень 23-28, у столиці – вночі 13-15, вдень 25-27.

Погода в Україні на тиждень

З понеділка в Україну прийде активний атмосферний фронт, який спричинить дощову та нестійку погоду.

11 серпня вночі в західних, північних, більшості центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі короткочасні дощі, подекуди грози. На решті територій без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 21-26.

Погода на 11 серпня
"У більшості областей температуру формуватиме свіжа повітряна маса, вона залежатиме від хмарності і зазнаватиме невеликих коливань. Температура буде вже більш одноманітно розподілятися по території України, сильна спека, вище 35 градусів, відступить і з південних регіонів", – наголосила Наталя Птуха.

Утім, на Півдні країни та Закарпатті температурні показники залишатимуться високими: вночі 16-21, вдень 28-33 градуси.

У столичному регіоні хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ. На Київщині температура вночі 13-18, вдень 21-26, у столиці – температура вночі 16-18, вдень 22-24.

Починаючи з вівторка, 12 серпня, в Україні поле високого атмосферного тиску, тож переважно буде без опадів, попередила синоптикиня. Протягом вівторка-середи температура вночі складатиме 10-16, на узбережжі Чорного моря – до 20, вдень 21-27. На півдні країни, Закарпатті, а 13 серпня й на Прикарпатті – 28-33.

Погода на 12 серпня
12-13 серпня на Київщині температура вночі 10-15, вдень 21-26, у Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 13-15, вдень – близько 25. Без опадів. Наступного дня, 14 серпня, на Закарпатті та Прикарпатті можуть бути місцями короткочасні дощі та грози, без сильної спеки.

Погода на 13 серпня
Тобто 15-19 серпня в Україні, переважно, буде без опадів, лише 18 серпня у західних та північних областях місцями ймовірний короткочасний дощ та гроза, повідомила синоптикиня. Температура вночі у ці дні складе 10-17, вдень 21-28. У південних регіонах температура вночі очікується на рівні 16-22, а вдень вона підвищиться до 28-34 градусів.

