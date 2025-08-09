Дожди, солнце и перепады температур: прогноз погоды на неделю для всей Украины

Этот уикенд и всю следующую неделю погода в Украине будет переменчивой: ожидаются как дожди, так и солнце, но жара с 35 градусами уже должна отступить.

О том, какой в Украине будет погода с 9 по 15 августа, рассказала ICTV синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на выходные

В субботу и воскресенье большинство областей, кроме северной части страны, где ночью местами пройдет кратковременный дождь с грозами, будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. Антициклон принесет сухую теплую погоду со слабым ветром.

В субботу, 9 августа, температура ночью 13-18 градусов, на побережье 16-21 градус, днем 23-28 градусов, на Закарпатье и в южной части страны 28-33 градуса.

Погода на 9 августа

В Киеве и Киевской области ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 15-17, днем 25-27. На Киевщине температура ночью 13-18, днем 23-28.

В воскресенье, 10 августа, температура ночью 11-16, днем 23-28, на Закарпатье и в южной части страны ночью 16-21, днем 28-33.

Погода на 10 августа

Днем в западные области придут кратковременные дожди и грозы, местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность, осадков не предвидится. На Киевщине температура ночью 11-16, днем 23-28, в столице — ночью 13-15, днем 25-27.

Погода в Украине на неделю

С понедельника в Украину придет активный атмосферный фронт, который повлечет за собой дождливую и неустойчивую погоду.

11 августа ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем местами на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Температура ночью 13-18, днем 21-26.

Погода на 11 августа

"В большинстве областей температуру будет формировать свежая воздушная масса, она будет зависеть от облачности и будет испытывать небольшие колебания. Температура будет уже более однообразно распределяться по территории Украины, сильная жара, выше 35 градусов, отступит и из южных регионов", — подчеркнула Наталья Птуха.

Впрочем, на Юге страны и Закарпатье температурные показатели будут оставаться высокими: ночью 16-21, днем 28-33 градуса.

В столичном регионе облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь. На Киевщине температура ночью 13-18, днем 21-26, в столице — температура ночью 16-18, днем 22-24.

Начиная со вторника, 12 августа, в Украине поле высокого атмосферного давления, поэтому преимущественно будет без осадков, предупредила синоптик. В течение вторника-среды температура ночью составит 10-16, на побережье Черного моря — до 20, днем 21-27. На юге страны, Закарпатье, а 13 августа и на Прикарпатье — 28-33.

Погода на 12 августа

12-13 августа на Киевщине температура ночью 10-15, днем 21-26, в Киеве столбики термометров ночью покажут 13-15, днем — около 25. Без осадков. На следующий день, 14 августа, на Закарпатье и Прикарпатье могут быть местами кратковременные дожди и грозы, без сильной жары.

Погода на 13 августа

То есть 15-19 августа в Украине, преимущественно, будет без осадков, лишь 18 августа в западных и северных областях местами вероятен кратковременный дождь и гроза, сообщила синоптик. Температура ночью в эти дни составит 10-17, днем 21-28. В южных регионах температура ночью ожидается на уровне 16-22, а днем она повысится до 28-34 градусов.

