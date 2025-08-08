Осень дышит в спину: Диденко рассказала, когда ожидается похолодание в Украине

В ближайшие дни в Украине сохранится солнечная и сухая погода благодаря мощному антициклону, но уже с начала следующей недели ожидается ощутимое снижение температуры, что сигнализирует о приближении осени.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 9-10 августа в большинстве регионов будет царить ясная погода без существенных осадков. Небольшие локальные дожди возможны лишь ночью на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине, а также в воскресенье вечером в отдельных районах запада.

Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, на юге — до +22, днем прогнозируется +25...+29, в центральных областях местами до +30, а на юге — до +33 градусов.

В Киеве ближайшей ночью и утром возможен небольшой дождь, однако днем 9 августа и в течение суток 10 августа будет преобладать сухая погода. В столице ночью температура опустится до +14...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +25...+27.

Как отметила Диденко, завтра и послезавтра сухую погоду в большинстве стран Европы, включая Украину, будет определять масштабный антициклон по имени Ines

Синоптик обратила внимание на смену сезонных признаков и постепенный переход к осенней фазе.

"Пошевелившиеся листья на каштанах, больше подростков на улицах перед не таким уж и далеким сентябрем, острый воздух рано утром и массовые сезонные скидки четко указывают на то, что осень будет в этом году", — отметила Наталья Диденко.

