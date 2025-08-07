Погода в Украине до конца недели: синоптики рассказали, когда готовиться к новым дождям (карты)

По прогнозу погоды от синоптика Наталки Диденко, пятница будет солнечной и порадует жителей большинства областей комфортной летней температурой. Однако, по данным Укргидрометцентра, уже на выходных ситуация изменится.

За сухую и солнечную погоду в Украине следует благодарить антициклон. Об этом эксперт заявила в своем Telegram-канале 7 августа.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Температура по стране особо не изменится. В большинстве областей столбики термометров будут фиксировать от +24 до +29 градусов. Горячее будет только на юге и юго-востоке, там солнце разыграет воздух до 29-33 тепла.

Антициклом, благодаря которому 8 августа будет сухо, на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоды на завтра в Киеве

В столице также будет сухо. Температура днем составит примерно +25 градусов. Наталка Диденко отметила, что новые уже становятся прохладными, однако днем сохраняется комфортное тепло.

Прогноз погоды на выходные

Суббота, как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, уже не порадует все регионы солнцем, ведь в Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидаются дожди. На большей части страны столбики термометров будут фиксировать от +26 до +28 градусов, жарче будет только на Закарпатье и юге — до +33.

Прогноз погоды на 9 августа на карте Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье же погода будет сухой, с переменной облачностью. Температура в регионах удержится примерно в тех же пределах.

Прогноз погоды на 10 августа на карте Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 6 августа Киев накрыла непогода. В соцсетей публиковали видео с затопленными дорогами и супермаркетами, поваленными деревьями и горожанами, вынужденными идти по пояс в воде.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на первые недели августа. Она ответила, когда ждать похолодания после летней жары.