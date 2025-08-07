Погода в Україні до кінця тижня: синоптики розповіли, коли готуватись до нових дощів (карти)

За прогнозом погоди від синоптикині Наталки Діденко, п’ятниця буде сонячною й порадує жителів більшості областей комфортною літньою температурою. Однак, за даними Укргідрометцентру, вже на вихідних ситуація зміниться.

За суху й сонячну погоду в Україні слід дякувати антициклону. Про це експертка заявила у своєму Telegram-каналі 7 серпня.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Температура по країні особливо не зміниться. В більшості областей стовпчики термометрів фіксуватимуть від +24 до +29 градусів. Гарячіше буде лише на півдні та південному сході, там сонце розіграє повітря до 29-33 тепла.

Антициклом, завдяки якому 8 серпня буде сухо, на мапі Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоди на завтра у Києві

У столиці також буде сухо. Температура вдень становитиме приблизно +25 градусів. Наталка Діденко зауважила, що нові вже стають прохолодними, однак вдень зберігається комфортне тепло.

Прогноз погоди на вихідні

Субота, як свідчать дані Укргідрометцентру, вже не порадує усі регіони сонцем, адже у Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються дощі. На більшій частині країни стовпчики термометрів фіксуватимуть від +26 до +28 градусів, спекотніше буде лише на Закарпатті й півдні — до +33.

Прогноз погоди на 9 серпня на мапі Фото: Укргідрометцентр

У неділю ж погода буде сухою, з мінливою хмарністю. Температура у регіонах утримається приблизно в тих самих межах.

Прогноз погоди на 10 серпня на мапі Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 6 серпня Київ накрила негода. У соцмереж публікували відео з затопленими дорогами й супермаркетами, поваленими деревами й містянами, змушеними йти по пояс у воді.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха поділилась прогнозом погоди на перші тижні серпня. Вона відповіла, коли чекати на похолодання після літньої спеки.