Спека до +37 і опади: синоптикиня розповіла, яка буде погода в найближчі тижні (карти)

Найближчим часом, як свідчить прогноз погоди, ситуація по країні буде різною — в одних регіонах проллються дощі, а в інших утримається літня спека. Загалом, зі слів синоптикині Наталії Птухи, принаймні перша половина серпня порадує українців стабільністю.

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Поки про похолодання в Україні не йдеться, але короткочасне зниження температури можливе вже 6 серпня. Про це експертка Укргідрометцентру розповіла у коментарі УНІАН.

Прогноз погоди на тиждень

5 серпня на Україну продовжує впливати поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Однак вже завтра через територію країни з заходу на схід рухатиметься атмосферний фронт, який призведе до коливання тиску та вологості. Це може спричинити короткочасне зниження температури, але не сильне.

6 серпня проллються дощі на заході й півночі, а також у центрі. Наступного ж дня атмосферний фронт просунеться на схід, тому опади можливі лише місцями — у північних і центральних областях. Вдень, за прогнозом погоди, може задощити тільки у східних регіонах. Далі кілька днів по країні буде здебільшого сухо.

Інфографіка про те, якою буде погода в Україні завтра Фото: Укргідрометцентр

"А ось температурні показники, з огляду на різні наші регіони, сильних змін не зазнають", — зауважила експертка.

На півдні вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +18 до +23 градусів, а вдень — від +30 до +34. Місцями спека може сягати 35-37 градусів. У решті регіонів буде дещо свіжіше — від +14 до +19 вночі й від +24 до +29 вдень.

У середу буде прохолодніше хіба що на заході — там прогнозують 20-25 градусів тепла. Однак вже наступного дня температура знову підвищиться до 22-27. У півдні навпаки після четверга не буде сильної спеки, але стовпчики термометрів все одно фіксуватимуть високі 28-33.

Інфографіка про те, якою буде погода в Україні 7 серпня Фото: Укргідрометцентр

Загалом, зі слів Птухи, погода цього тижня особливо не відрізнятиметься від тієї, що була останнім часом.

"Дуже схожий розподіл температурних показників по території України залишається ось такий: по заходу, півночі — помірно, по півдню — дещо спекотніше. Опади — тільки цей фронт, а решта часу — переважно без опадів", — підсумувала вона.

Прогноз погоди на серпень

Найближчими тижнями відчутного похолодання в Україні не буде.

"Поки що, в тій перспективі, яку ми можемо озвучувати, якихось істотних коливань не очікуємо. Хіба що після проходження фронту, можливо, на кінець цього тижня, початок наступного, в таких регіонах, як західні, північні, може дещо підвищитися температурний фон — за рахунок більших прояснень і більш спокійної ситуації", — пояснила синоптикиня.

Вона уточнила, що йдеться про температуру до +30 градусів. Водночас на південному сході й надалі пануватиме спека.

"До середини серпня у нас поки що так: якогось такого холоду ми не маємо, хіба що під час проходження атмосферних фронтів", — запевнила Птуха.

Вона зауважила, що різниця між різними регіонами може сягати понад 10 градусів, тому говорити узагальнено про всю країну не можна.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко інформувала, що 6 серпня у низці регіонів пройдуть дощі. Окрім того, вона попередила, що ночі стають прохолоднішими.

5 серпня стало відомо про масове отруєння дітей на Львівщині. За даними ЗМІ, до лікарні лише за ніч доправили 17 дітей, усі вони відпочивали у приватному таборі "Friendly Camp".