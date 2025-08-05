Жара до +37 и осадки: синоптик рассказала, какая будет погода в ближайшие недели (карты)

В ближайшее время, как свидетельствует прогноз погоды, ситуация по стране будет разной — в одних регионах прольются дожди, а в других удержится летняя жара. В целом, по словам синоптика Натальи Птухи, по крайней мере первая половина августа порадует украинцев стабильностью.

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Пока о похолодании в Украине речь не идет, но кратковременное снижение температуры возможно уже 6 августа. Об этом эксперт Укргидрометцентра рассказала в комментарии УНИАН.

Прогноз погоды на неделю

5 августа на Украину продолжает влиять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Однако уже завтра через территорию страны с запада на восток будет двигаться атмосферный фронт, который приведет к колебанию давления и влажности. Это может вызвать кратковременное снижение температуры, но не сильное.

6 августа прольются дожди на западе и севере, а также в центре. На следующий же день атмосферный фронт продвинется на восток, поэтому осадки возможны лишь местами — в северных и центральных областях. Днем, по прогнозу погоды, может задощить только в восточных регионах. Далее несколько дней по стране будет в основном сухо.

Инфографика о том, какой будет погода в Украине завтра Фото: Укргидрометцентр

"А вот температурные показатели, учитывая различные наши регионы, сильных изменений не претерпят", — отметила эксперт.

На юге ночью столбики термометров будут фиксировать от +18 до +23 градусов, а днем — от +30 до +34. Местами жара может достигать 35-37 градусов. В остальных регионах будет несколько свежее — от +14 до +19 ночью и от +24 до +29 днем.

В среду будет прохладнее разве что на западе — там прогнозируют 20-25 градусов тепла. Однако уже на следующий день температура снова повысится до 22-27. На юге наоборот после четверга не будет сильной жары, но столбики термометров все равно будут фиксировать высокие 28-33.

Инфографика о том, какой будет погода в Украине 7 августа Фото: Укргидрометцентр

В целом, по словам Птухи, погода на этой неделе особо не будет отличаться от той, что была в последнее время.

"Очень похожее распределение температурных показателей по территории Украины остается вот такое: по западу, северу — умеренно, по югу — несколько жарче. Осадки — только этот фронт, а остальное время — преимущественно без осадков", — подытожила она.

Прогноз погоды на август

В ближайшие недели ощутимого похолодания в Украине не будет.

"Пока что, в той перспективе, которую мы можем озвучивать, каких-то существенных колебаний не ожидаем. Разве что после прохождения фронта, возможно, на конец этой недели, начало следующей, в таких регионах, как западные, северные, может несколько повыситься температурный фон — за счет больших прояснений и более спокойной ситуации", — пояснила синоптик.

Она уточнила, что речь идет о температуре до +30 градусов. В то же время на юго-востоке и в дальнейшем будет царить жара.

"До середины августа у нас пока так: какого-то такого холода мы не имеем, разве что во время прохождения атмосферных фронтов", — заверила Птуха.

Она отметила, что разница между различными регионами может достигать более 10 градусов, поэтому говорить обобщенно обо всей стране нельзя.

Напомним, синоптик Наталья Диденко информировала, что 6 августа в ряде регионов пройдут дожди. Кроме того, она предупредила, что ночи становятся прохладнее.

5 августа стало известно о массовом отравлении детей на Львовщине. По данным СМИ, в больницу только за ночь доставили 17 детей, все они отдыхали в частном лагере "Friendly Camp".