Жара до +34 и дожди в отдельных областях: какой будет погода 5 августа, — Диденко

В Украину возвращается летнее тепло. Во вторник, 5 августа, большинство областей накроет сухая и солнечная погода, а температура местами поднимется до +34 градусов. Небольшие дожди ожидаются лишь на западе и в нескольких центральных регионах.

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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дневная температура воздуха будет достигать +24...+29 °С, а на юге страны — до +30...+34 °С. Жара также распространится на Днепропетровскую область, Кировоградскую область и отдельные районы Полтавщины.

Ближайшей ночью осадки с грозами возможны в западных областях. Днем дожди ожидаются локально — в Карпатах, в Житомирской и Винницкой областях. В большинстве других регионов сохранится сухая погода.

В Киеве 5 августа будет ясно и без осадков, температура воздуха достигнет +29 °С.

А уже 6 августа дожди охватят запад, север и центр страны, тогда как на юге и востоке продолжит царить сухая августовская жара. Синоптики также отмечают, что ночи становятся прохладнее.

По данным Укргидрометцентра, 5 августа в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер — преимущественно северо-западного направления, со скоростью 5-10 м/с.

В южных областях температура ночью составит +18...+23 °С, днем воздух прогреется до +30...+34 °С. На остальной территории ночью будет +14...+19 °С, днем — +24...+29 °С.

Фото: Укргидрометцентр

В Карпатском регионе возможен небольшой дождь, ночью и утром — местами туман. Температура там будет колебаться от +8...+13 °С ночью до +18...+23 °С днем.

Прогноз для Киевщины и столицы также предусматривает переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с. В Киевской области ночью ожидается +14...+19 °С, днем — +24...+29 °С. В Киеве температура будет колебаться в пределах +17...+19 °С ночью и +27...+29 °С днем.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 4 августа, в Украине произошли погодные изменения. Небольшие дожди охватили западные области, а также отдельные районы востока и центра — в частности Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую области и Крым. В западной части страны температура не превышала +25 °С, на севере достигала +29 °С, а самая высокая жара до +37 °С была зафиксирована в Крыму.

Более того, Фокус также писал, что по предсказаниям Натальи Диденко летняя жара закончится с началом августа.