Свежий ветер, дожди и адская жара: какой будет погода в Украине в начале августа

В первые дни августа погода в Украине в большинстве регионов будет достаточно комфортной. Но в отдельных регионах востока и юга страны температура поднимется до +37 градусов.

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Свежий ветер с северо-запада будет защищать от жары большую часть Украины. Погода стабилизируется. Однако на следующей неделе возможны колебания температур. Температурный пик на уровне +35... +37 градусов ожидается лишь кое-где, сообщает синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале августа

"Будут определенные колебания синоптических процессов, но в прогнозируемом периоде большой жары или, наоборот, похолодания не будет. Зато ситуация стабилизируется, и распределение температурного фона будет несколько равномернее", — пояснила синоптик.

В ближайшие несколько дней активность атмосферного фронта будет уменьшаться, давление будет повышаться. Поэтому в большинстве областей ожидается сухая погода без осадков. Только на Закарпатье возможны небольшие кратковременные дожди, иногда с грозами.

Северо-западный ветер принесет более свежую воздушную массу, поэтому сильная жара задержится только на Луганщине.

Наталья Птуха рассказала, что на территории остальных областей температура может несколько снизиться. На несколько дней ночи станут прохладнее, до +12... +17 градусов, но дневные температуры будут в достаточно комфортных пределах, +21... +28 градусов.

На юге и юго-востоке Украины ночью синоптики ожидают +16... +23 градуса, днем +17... +33 градуса. Ночью в большинстве регионов будет +14... +19 градусов, на юге и востоке +18... +23 градуса. Дневные максимумы ожидаются на уровне +24... +30 градусов. В то же время на юго-востоке температуры начнут расти — там синоптики ожидают до +34 градусов, а локально возможны и +35 градусов

На выходных погода в Украине будет колебаться от +14 до +35. С воскресенья, 3 августа, на юго-востоке Украины, а 4 августа на Левобережье синоптики предусматривают кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве регионов ожидается погода без дождей.

Но стоит заметить, что 31 июля — 1 августа, в результате дождей, на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ровенская, Житомирская области) продолжится повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8 часов 30 июля, с возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек.

А до 2 августа в южной части Украины (кроме Одесской области), Днепропетровской, Харьковской и Сумской (01-02 августа и Тернопольской) областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В начале следующей недели могут быть новые атмосферные фронты, а значит и колебания температуры. "Если днем дождь, то может быть на несколько градусов прохладнее, если солнце не прогревает приземный слой воздуха", — пояснила Птуха.

Прогноз погоды в Украине для всех регионов от Укргидрометцентра на начало августа

Украинский гидрометцентр опубликовал погодные карты для каждого региона Украины до 4 августа.

В пятницу, 1 августа, осадков в Украине не предвидится. В части регионов будет царить комфортная погода до +25 градусов днем, в частности на севере, в центре и северо-западе. Однако в этот день в Украине будут и температуры свыше +30 градусов. На востоке и юге страны синоптики прогнозируют дневной температурный максимум на уровне +32 градусов.

Какой будет погода в Украине 1 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В субботу, 2 августа, на западе страны ожидаются кратковременные дожди. Общий температурный фон вырастет на несколько градусов, в том числе и в западных регионах. На большинстве территории Украины температуры днем составят +25... +28 градусов, в ночные часы +14... +17 градусов. На юге страны синоптики прогнозируют жару до +33 градусов.

Какой будет погода в Украине 2 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В воскресенье, 3 августа, кратковременные дожди возможны на западе страны, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. До +28... +29 градусов ожидается на севере, в центре и на западе страны. Зато на востоке и юге материковой Украины воздух днем будет прогреваться до +34 градусов. Температурный рекорд на уровне +37 градусов может быть установлен в Запорожье, в Херсонской области и в Крыму.

Какой будет погода в Украине 3 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В понедельник, 4 августа, погода в Украине изменится. Кратковременные осадки возможны на западе, на востоке, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму. На западе страны воздух не будет прогреваться выше +25 градусов, в северной части +29 градусов. Рекордные +37 градусов могут быть зафиксированы в Крыму.

Какой будет погода в Украине 4 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, Фокус писал о сильном ливне в Киеве, который 30 июля вызвал транспортный коллапс на улицах столицы.

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